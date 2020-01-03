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Gündem
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 03.01.2020 - 16:26,Son Güncelleme:/

Üniversite öğrencisinin sır ölümü

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Üniversite öğrencisinin sır ölümü

FATİH'te hakkında kayıp başvurusunda bulunulan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisinin cesedi Samatya sahilinde bulundu.

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  • Fatihte aranıyordu... Genç kızın cesedi sahilde bulundu
  • Fatihte aranıyordu... Genç kızın cesedi sahilde bulundu
  • Fatihte aranıyordu... Genç kızın cesedi sahilde bulundu
  • Fatihte aranıyordu... Genç kızın cesedi sahilde bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'den haber alamayan ailesi 2 gün önce polise kayıp ilanında bulundu. Polis, üniversiteli genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Bugün öğle saatlerinde Samatya Sahili'nde, kayalıkların üzerinde çanta gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın iki gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrenicisi Sibel Ünli'ye ait olduğunu tespit etti.

Deniz polisinin de desteği denizde arama yapan polis ekipleri Ünli'nin cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan ceset olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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