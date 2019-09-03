Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek yerleştirmeler için gözler ÖSYM'de
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçları 6 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden açıklanmıştı. YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanması ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlar doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak?
29 Temmuz tarihinde alınan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercihlerinin sonuçları 6 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. YKS sonuçları açıklandıktan sonra istediği bölüme giremeyen adaylar için yeni bir süreç daha var: Ek yerleştirme. Üniversitelerin bildirdiği boş kontenjanlara göre ÖSYM tarafından ek tercihler alınacak. Peki, üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversiteler bu yıl önlisans, lisans, açıköğretim ve uzaktan öğretim programları dâhil 1 milyon 7 bin 191 öğrenci alacak. Sınava 2.5 milyon kişi girmesine rağmen birçok programda her yıl boş kontenjan kalıyor. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Üniversite ek tercihleri için süreç başlayacak.
Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanmış, ek tercih süreci ise 13 Eylül'de başlamıştı.
Ek tercih yapabilir miyim?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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