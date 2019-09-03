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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.09.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek yerleştirmeler için gözler ÖSYM'de

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Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek yerleştirmeler için gözler ÖSYM'de

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçları 6 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden açıklanmıştı. YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanması ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlar doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak?

29 Temmuz tarihinde alınan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercihlerinin sonuçları 6 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. YKS sonuçları açıklandıktan sonra istediği bölüme giremeyen adaylar için yeni bir süreç daha var: Ek yerleştirme. Üniversitelerin bildirdiği boş kontenjanlara göre ÖSYM tarafından ek tercihler alınacak. Peki, üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak?

Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversiteler bu yıl önlisans, lisans, açıköğretim ve uzaktan öğretim programları dâhil 1 milyon 7 bin 191 öğrenci alacak. Sınava 2.5 milyon kişi girmesine rağmen birçok programda her yıl boş kontenjan kalıyor. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Üniversite ek tercihleri için süreç başlayacak. 

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanmış, ek tercih süreci ise 13 Eylül'de başlamıştı. 

Ek tercih yapabilir miyim?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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