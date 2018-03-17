Uluslararası uyuşturucu çetesinin kuryeleri 2 polis çıktı

Narkotik dedektör köpeği Kurt'un da katıldığı operasyonda tutuklanan 2 kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli, haklarında başlatılan idari ve adli soruşturmalar nedeniyle açıkta olan polis memurları Y.Y. ve M.O.K. olduğu ortaya çıktı. Y.Y'nin 2016 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu çetesiyle bağlantısı nedeniyle açığa alındığı, H.O.K'nın da elebaşılığını Hakan A'nın yaptığı fuhuş çetesiyle bağlantısı nedeniyle açıkta olduğu bildirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat 2018 Pazar günü, Erzincan-Erzurum karayolunda uygulama yapıyordu. Ekipler, şüphelendikleri M.O.K.(33)yönetimindeki 34 BAG 867 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan kimlik kontrolü sırasında, uygulama noktasında görevli olan Narkotik dedektör köpeği Kurt, aracın bagaj bölümüne tepki vermeye başladı. Ekipler, aracın bagajını açtığında 2 çanta buldu. Çantalar açılarak 118 paket halinde 98 kilogram eroin bulundu. M.O.K. ve araçta yanında bulunan Y.Y.(33)gözaltına alınarak Erzincan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler, yaptıkları araştırmada, M.O.K ve Y.Y'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 2 kritik şubede görevli olduklarını ve haklarında açılan idari soruşturmalar kapsamında her ikisinin de açıkta olduğunu belirledi. Y.Y'nin, 2016 yılında İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonun hedefindeki çeteyle bağlantısı tespit edilmişti. Bağlantı tespit edilence hemen açığa alınmış, hakkında hem idari hem de adli soruşturma başlatılmıştı. M.O.K'nın ise, 15 Şubat 2018 günü İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını Hakan A'nın yaptığı fuhuş çetesiyle bağlantılı 11'i polis 16 kamu görevlisini gözaltına almıştı. Gözaltına alınan polislerden biri de M.O.K'ydı. M.O.K, soruşturma kapsamında serbest kaldı. Gözaltına alınmasının ardından hakkında idari soruşturma başlatılarak açığa alınmıştı.

Emniyette sorguları tamamlanan M.O.K ve Y.Y savcılığa sevk edildi. M.O.K ve Y.Y, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, M.O.K ve Y.Y'nin uluslar arası uyuşturucu ticareti yapan çetenin kuryesi olduklarını belirledi. Afganistan'da üretilen eroin İran üzerinden Van'a getirilmişti. 2 polis, eroini İstanbul'a getirme karşılığında yüklü miktarda para almıştı. Yaklaşık 20 milyon TL değerindeki eroin, İstanbul'a getirildikten sonra başka bir araca zulalanarak Avrupa'ya gönderilecekti. 2 polisin kuryeliğini yaptığı uyuşturucu çetesinin deşifre edilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.