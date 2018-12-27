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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - İHA
27.12.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Uludağ'da pist dışında kızakla kayanlara 259 lira ceza

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Uludağ'da pist dışında kızakla kayanlara 259 lira ceza

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, belirlenen pist dışında kızak kayanlara "259 lira" para cezası yazılacağı uyarısında bulunuldu. Otel ve misafirhanelerinde 8 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunan ve çeşitli endemik bitki türlerini de bünyesinde barındıran Uludağ'da yoğunluk ve güvenlik önlemlerini artıran jandarma ekipleri hazırladıkları broşürle tatilcilere bazı uyarılarda bulundu. Broşürde, muhtemel kaybolma durumlarında yapılacaklara ait bilgiler de bulunuyor.

Bursa merkezden 40 kilometre uzaklıkta yer alan, karayolu ve teleferikle ulaşımın sağlandığı Uludağ'da 15 Aralık'ta sezonun açılmasının ardından güvenlik önlemlerini artıran İl Jandarma Komutanlığınca, tatilcilere yönelik "Uludağ Milli Parkı Bilgi Broşürü" hazırlandı.

Kapağını da oluşturan ilk sayfasında "Kaybolduğunuzda jandarma sizi bulur" ve "Güvenliğiniz için 24 saat görevdeyiz" notlarının bulunduğu broşürün iç kısmında, tatilcilere yönelik Türkçe ve İngilizce sıralanmış önemli bilgiler yer alıyor.

Uludağ'da pist dışında kızakla kayanlara 259 lira ceza
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PARA CEZALARI

Uludağ'ın krokisinin bulunduğu broşürün "Uludağ'da Yasak Olan Faaliyetler ve Uygulanacak Cezalar" başlığındaki uyarılar şöyle:
"5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32. maddesine göre kızak pisti dışında kızakla kayanlara, güzergah dışında kar motoru kullananlara, Milli Park Müdürlüğünden alan kılavuzu almadan izinsiz dağ ve doğa yürüyüşü yapanlar ile izinsiz kamp ve çadır kuranlara 259 lira para cezası uygulanacak. 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na göre, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesi açısından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri yasaktır."

Broşürde, söz konusu cezaların 2018 yılı rakamlarına göre belirlendiği, 2019 yılında ceza miktarlarında değişiklik yapılması halinde güncel rakamların baz alınacağı belirtildi.

'KAYBOLDUĞUNUZDA ATEŞ YAKMAK, KORKUYU YENMENİZE YARDIMCI OLACAK'

Bilgi broşürünün "Kaybolduğunuzda-When You Lost" başlığı altında ise şunlar aktarıldı:
"Lütfen sakin olun ve endişeye kapılmayın. Bulunduğunuz yerden ayrılmayın, bu noktaya bir işaret koyun, etrafta uyarı levha ve işaretlerinin olup olmadığını kontrol edin. Telefonla 112 Acil Servis'i arayarak kaybolduğunuzu ve yardım talebinizi iletin. Diğer bir yöntem ise IOS ve Android tabanlı bir cep telefonuna sahipseniz konum bilginizi, whatsapp uygulaması üzerinden sizinle irtibata geçen arama kurtarma görevlilerine gönderin. Kullandığınız cep telefonunun mesaj bölümünü bütün operatörlerce hizmet verilen NEREDEYİM ve ACİL yazıp 7777 veya 2222'ye gönderin. Gelen konum ve yer bilgilerini kurtarma ekiplerine iletin.  Sizinle irtibata geçen jandarma ve sağlık ekiplerinin talimatlarına uyun. Telefonunuzun şarjını bitirmemek için lüzumsuz görüşme yapmayın. Vücut ısınızı kaybetmemek için yorucu olmayan hareketler yapın. Geceyi arazide geçirmek zorunda kalırsanız bulunduğunuz noktadan fazla uzaklaşmadan kendinizi soğuktan koruyabileceğiniz bir alan bulun ve orada görevli personelin size ulaşmasını bekleyin. Hava kararmaya başlarken ateş yakma hazırlığı yapın mümkünse gece ateş yakın. Ateş yakmak, sizi ısıtacağı gibi korkuyu yenmenize yardımcı olacaktır."

KOLAY VE ZOR PİSTLER

Broşürde Uludağ'da kayağa yeni başlayanlar için Yazıcı, Beceren ve Fahri pistleri önerilirken, profesyonel kayak yapanlara ise zor olan Kuşaklıkaya, Tutyeli, İtalyan, Cennetkaya -2 ve Karkay pistlerinde kayak yapmaları tavsiye edildi.

"Uluslararası Kayak Kuralları" başlığı altında da kayak veya snowboardcuların başkalarını tehlikeye atmayacak ve yaralanmalarına sebep olmayacak şekilde davranması, kontrollü hareket etmesi istendi.

Uludağda pist dışında kızakla kayanlara 259 lira ceza
ARACINDA ZİNCİRİ OLMAYANLARIN ULUDAĞ'A ÇIKMASI YASAK

Araçlarıyla Uludağ’a çıkmak isteyen vatandaşları milli parklar giriş kapısında jandarma ekipleri karşılıyor. Her gelen aracı durduran ekipler ilk önce ziyaretçilere "Hoş geldiniz" diyerek onları hoş bir şekilde karşılıyor. Daha sonra lastiklerinde zincir olup olmadığını soran ekipler, zinciri olmayan araçları zincir takması hususunda ikaz ediyor. Zinciri olmayan sürücüler zirveye çıkamazken, zinciri yanlarında olanlar ise araçlarını kenara çekip zincirini taktıktan sonra yollarına devam ediyor.

Uludağda pist dışında kızakla kayanlara 259 lira ceza

Zirveye ilgi çok olunca vatandaşın güvenliğini sağlamak için jandarma ekipleri 24 saat ellerinde silahlarla kar altında nöbet tutuyor. Jandarma ekiplerinin vatandaşın güvenliği için aldığı tedbirler takdirle karşılanıyor.

Uludağ’ın doğal güzelliklerini görmek için yollara düştüklerini ifade eden vatandaşlar, "Milli parklar girişinde zincir denetimine takıldık. Çok güzel bir uygulama. Zincirsiz çıkmak araç trafiğinin artmasına sebebiyet veriyordu. Yolda kalan araçlar trafiği tıkayıp uzun kuyruklar oluşturuyordu. Bu uygulama çok yerinde memnunuz” dedi.

Yeni yıl öncesi Uludağ'ın karlı görüntüsü ise kartpostalları aratmıyor. Karla kapı ormanın arasından uzanıp giden Uludağ yolu havadan görüntülendi.

Uludağda pist dışında kızakla kayanlara 259 lira ceza


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