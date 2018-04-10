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    Uludağ'da kaybolan genç 20 saat sonra bulundu

    DHA
    10.04.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:

    Uludağ'da dün ailesi ile gittiği piknikte doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan 22 yaşındaki Hasan Can Altan, bulundu.

    Uludağ'ın Kirazlıyayla bölgesinde saat 12.30'da ailesiyle birlikte pikniğe giden Hasan Can Altan, saat 14.00 sıralarında yürüyüş yapmak üzere ormanlık alana doğru gitti. Uzun süre dönmeyen Altan, daha sonra ailesini telefonla arayarak kaybolduğunu söyledi. Ailenin, bulundukları bölgeyi tarif etmelerine rağmen piknik alanına gelemeyen Altan ile telefon irtibatı da kesildi. Altan'ın telefonunun kapanması üzerine endişelenen aile, jandarmaya haber verdi. Kısa süre sonra bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK ve BAKUT'tan oluşan 100 kişilik ekip sevk edildi.

    Gece saat 03.00 sıralarında arama çalışmalarına ara veren ekipler sabah saatlerinde tekrar çalışmalara başlarken, kayıp Hasan Can Altan'ın saat 10.00 sıralarında dağ eteğindeki Maksem Mahallesi'ne indiği ve ailesini sabit telefondan arayarak sağ olduğunu ve kente indiğini bildirdi.

    'ATEŞ YAKIP ISINDIM, DEREDEN SU İÇTİM'

    Uludağ Kirazlıyayla bölgesinde ormanlık alanda doğa yürüyüşü yaparken kaybolan ve 20 saat sonra Maksem Mahallesi İvazpaşa Meydanı’na inen Hasan Can Altan, geceyi dağda geçirdiğini, gün aydınlanınca şehre inmek üzere yürümeye başladığını anlattı. Altan, “Geceyi dere kenarında ateş yakıp ısınarak geçirdim. Sadece dereden su içebildim. Herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadım. Gün aydınlanınca yola çıktım. İlk gördüğüm yerleşim alanında telefonla aileme haber verdim. Beni aramaya çıkan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

    Etiketler: kaybolan genç , gündem
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