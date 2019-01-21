En baÅŸtan baÅŸlayalÄ±m: Ä°ngiltere niye Ã§Ä±kmak istiyorÂ Avrupa BirliÄŸiâ€™nden?

Anlamak iÃ§in daha Ã¶ncesine gitmeliyiz. DÃ¼nya, kÄ±rÄ±lmalarla buraya kadar geldi. 19â€™uncu YÃ¼zyÄ±lâ€™da Ä°mparatorluklar dÃ¼nyayÄ± yÃ¶netiyordu. Bu yÃ¼zyÄ±l â€˜DanÄ±ÅŸma Ã‡aÄŸÄ±â€™ olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±. 20â€™nci YÃ¼zyÄ±lâ€™da Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. Ulus devletlerin sayÄ±sÄ± arttÄ±, koÅŸullar deÄŸiÅŸti. Milletler Cemiyeti, BM gibi yeni uluslararasÄ± kuruluÅŸlar kuruldu. Buna â€˜Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã‡aÄŸÄ±â€™ dendi. BugÃ¼n 21â€™inci yÃ¼zyÄ±lda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±rÄ±lmayÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Bu kÄ±rÄ±lma Ã¶ncekilere benzemiyor ve henÃ¼z nereye gittiÄŸi ve nasÄ±l ÅŸekilleneceÄŸine dair net bir Ã¶ngÃ¶rÃ¼ de yok. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her yÃ¼zyÄ±l kendi koÅŸullarÄ±nÄ± oturtabilmek iÃ§in en az bir 25-30 yÄ±la ihtiyaÃ§ duymuÅŸ.Â

BugÃ¼nkÃ¼ kÄ±rÄ±lmayÄ± kaÃ§ baÅŸlÄ±kta toplarsÄ±nÄ±z?Â

DÃ¶rt baÅŸlÄ±kta. Birincisi, ulus devletler kÃ¼reselleÅŸmeyle birlikte baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± giderek kaybetmeye baÅŸladÄ±. OECDâ€™de bÃ¼yÃ¼kelÃ§i olarak gÃ¶rev yaparken LÃ¼ksemburgâ€™da bir toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±m. ToplantÄ±nÄ±n konusu para ve bu kapsamda merkez bankalarÄ±nÄ±n rolÃ¼ ve aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ydÄ±. Ã‡ok net bir biÃ§imde ortaya konuldu ki, 21â€™inci yÃ¼zyÄ±lda Ã§ok uluslu ÅŸirketler kÃ¼reselleÅŸme boyutuyla para yaratabiliyorlar. BugÃ¼nden Ã¶rnek vereyim: TÃ¼rkiye son olarak dolarizasyon konusunda ciddi bir kriz yaÅŸadÄ±. Bir tweet atÄ±ldÄ±, fonlar harekete geÃ§ti ve dolar 7 lirayÄ± gÃ¶rÃ¼verdi. Merkez bankasÄ± TL kÄ±smÄ±nÄ± kontrol edebildi ama dolar kÄ±smÄ±na hÃ¢kim olabilme ÅŸansÄ± yoktu. DolayÄ±sÄ±yla Merkez BankasÄ± bu krizi engelleyemedi. DÃ¼nyada da bÃ¶yle. 20â€™nci yÃ¼zyÄ±lÄ±n kurumlarÄ± ve kaideleriyle yÃ¶netmeye kalktÄ±ÄŸÄ±n taktirde altÄ±ndan kalkamayacaÄŸÄ±n bir dÃ¼zen bu.

Ä°pek Ã–zbey -Â UluÃ§ Ã–zÃ¼lker

Ä°kincisi?Â

21â€™inci yÃ¼zyÄ±lÄ±n simgesi iletiÅŸim ve teknolojideki Ã§ok hÄ±zlÄ± geliÅŸmedir. Bunun sonucu dÃ¼nyamÄ±z Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Refah toplumlarÄ± ve diÄŸerleri diye ikiye bÃ¶lÃ¼nme baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¶Ã§ olayÄ± bile doÄŸrudan doÄŸruya bunun tezahÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Bir tarafta Ã§ok zengin yaÅŸanÄ±rken, diÄŸer taraf fakirlikten periÅŸan olmaktadÄ±r. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ buna baÄŸlÄ±dÄ±r. DÃ¼nyada refah toplumlarÄ± artÄ±k eskisi kadar hakimiyet kuramÄ±yor. SÃ¼ratle Ã§ok merkezli, Ã§ok kutuplu bir dÃ¼nyaya evrilmeye baÅŸladÄ±k.Â DolayÄ±sÄ±yla refah toplumlarÄ± kendi refahlarÄ±nÄ±n gerilediÄŸini ve bunun Ã¶tekilerin davranÄ±ÅŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden olduÄŸu savÄ±na tutunma Ã§abasÄ± iÃ§ine girdi.Â

Bunu Brexitâ€™leÂ nasÄ±l baÄŸlayacaksÄ±nÄ±z, merak ediyorum.

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ faktÃ¶rleâ€¦ Refah toplumlarÄ± bambaÅŸka bir dÃ¼nyaya daldÄ±lar. PopÃ¼list ve Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemleri Ã¶n plana Ã§Ä±kararak, halklarÄ±na altÄ±ndan kalkamayacaklarÄ± sÃ¶zler vermeye baÅŸladÄ±lar. AltÄ±ndan kalkamasalar da bu onlarÄ±n seÃ§ilmesini saÄŸlayacaktÄ± nasÄ±lsa. Bu dÃ¶rt faktÃ¶rÃ¼ alt alta yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman dÃ¼nya yÃ¶netilemez bir noktaya geldi.Â

Ve Brexit de popÃ¼lizmin bir sonucu olarak mÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oluyor?

Bana gÃ¶re Brexit Ä°ngiltereâ€™nin baÅŸÄ±ndan beri bÃ¼yÃ¼k hatasÄ±dÄ±r. Ã–nceki baÅŸbakan David Cameron Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ deÄŸildi ve Ä°skoÃ§ya baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in bir referandum dÃ¼zenleme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Bu karar Ä°ngiltereâ€™yi Ã§ok rahatsÄ±z etti, â€˜ParÃ§alanmaya doÄŸru gidiyoruz, dolayÄ±sÄ±yla bunuÂ durdurmak lazÄ±mâ€™ dediler. Cameron, Ä°skoÃ§ya ile pazarlÄ±ÄŸa oturdu. â€˜Referanduma gidin, hakkÄ±nÄ±zdÄ±r ama ben de size ÅŸu sÃ¶zÃ¼ veriyorum: Avrupa BirliÄŸi konusuyla ilgili ben de Ä°ngiltereâ€™de bir referandum dÃ¼zenleyeceÄŸimâ€™â€¦ Ä°skoÃ§lar ABâ€™ye sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ±lar, tÄ±pkÄ± Kuzey Ä°rlanda gibi, ÅŸimdi Galler de baÅŸladÄ±. DolayÄ±sÄ±yla Cameronâ€™a destek verdiler. Genelde ise Cameronâ€™a iki noktada itiraz geldi. Birincisi ÅŸuydu: â€˜â€™Referandum Ã§ok risklidir, o andaki hissiyat ve konjonktÃ¼rÃ¼n getirdiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±lara karÅŸÄ± halk tepkisel davranabilir. BÃ¶ylesine hayati bir konuda halka gittiÄŸiniz zaman bÃ¼yÃ¼k bir risk alÄ±yorsunuz, yapmayÄ±n.â€™â€™ Cameron sÃ¶zÃ¼nden dÃ¶nemeyeceÄŸini sÃ¶yledi. Ä°kinci itiraz noktasÄ±, Ä°ngiltere bu iÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ± taktirde geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayacaÄŸÄ±nÄ±n bilinmesiydi. Cameron referandumu yaptÄ±. Ve hayÄ±r oyu Ã§Ä±ktÄ±.Â

Demek ki halk da ABâ€™de kalmak istemiyordu.Â

Sonucu farklÄ± yorumlamaktayÄ±m. Bu noktada ÅŸunu sÃ¶ylemekte yarar gÃ¶rÃ¼yorum. O sÄ±rada halkta hÃ¼kÃ¼meti ikaz etme gibi bir kanaat vardÄ±. Åžahsi dÃ¼ÅŸÃ¼ncem, halk hayÄ±r Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na inanmÄ±yordu, evet oylarÄ±nÄ±n kazanacaÄŸÄ±nÄ± ama yÃ¼ksek bir hayÄ±r oyunun hÃ¼kÃ¼meti ikaz anlamÄ±na geleceÄŸini ve bÃ¶ylece bir taÅŸla iki kuÅŸ vurulacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu.Â

Ama sÄ±nÄ±r aÅŸÄ±ldÄ± ve â€˜hayÄ±râ€™ oyu Ã§Ä±ktÄ±, diyorsunuzâ€¦

ÅžaÅŸÄ±rdÄ±lar. Bu Cameronâ€™Ä± bitirdi. Yerine Theresa May geldi, AB ile mÃ¼zakerelere baÅŸladÄ±lar. Ve ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir yÃ¼kÃ¼n altÄ±na girildiÄŸini fark ettiler. Bir kere Ä°ngiltere, ABâ€™den dÃ¼nya kadar para almÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± andan itibaren henÃ¼z kullanÄ±lmayÄ±p geri Ã¶demesi gereken para 60 milyar Euro olarak hesaplandÄ±. Bunun yanÄ±nda tÃ¼m projeler kesintiye uÄŸrayacak. Ä°ngiltereâ€™nin ithalatÄ± yÄ±lda ortalama 630 milyar dolar, ihracatÄ±ysa yaklaÅŸÄ±k 470 milyar dolar. Yani dÄ±ÅŸ ticarette Ã§ok ciddi bir aÃ§Ä±ÄŸÄ± var. Ä°thalatÄ±nda ABâ€™nin payÄ± yÃ¼zde 74, ihracatÄ±nda yÃ¼zde 44. Netice itibariyle asÄ±l pazarÄ±nÄ± kaybediyor. May bu nedenle mÃ¼zakerelerde ekonomik avantajlarÄ±nÄ± saklÄ± tutabilme Ã¼zerine oynadÄ± ama kÄ±smen baÅŸarabildi.

VerdiÄŸiniz rakamlar bize ne sÃ¶ylÃ¼yor?

Ä°ngiltereâ€™nin, normal ÅŸartlarda Avrupa BirliÄŸiâ€™ne gÃ¶beÄŸinden baÄŸlÄ± olduÄŸunu, buradan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda ciddi sarsÄ±ntÄ± geÃ§ireceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. 2.5 yÄ±la yakÄ±ndÄ±r mÃ¼zakere halindeler. AlÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶lÃ§Ã¼de baÅŸaramadÄ±lar ve iÃ§eride sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±lar. Bu arada unutmamak gerekir ki, Ä°ngiltere AB iÃ§in baÅŸat gÃ¼Ã§lerden biriydi ama hiÃ§bir zaman birinci sÄ±nÄ±f bir Ã¼lke olmadÄ±. Bu kendi tercihiydi. Ã–rneÄŸin Euroâ€™ya geÃ§medi, sosyal ÅŸarta baÄŸlÄ± deÄŸildi.Â AslÄ±nda baÅŸÄ±ndan itibaren truva atÄ±ydÄ±. Nitekim Ã¶rneÄŸin Ã¼ye olduktan hemen sonra bÃ¼tÃ§e katkÄ±sÄ± konusunda AB hukukundan kendi lehine taviz verilmesi mÃ¼cadelesine giriÅŸti. Tarihinde hiÃ§bir zaman gÃ¼Ã§lÃ¼ bir AB taraftarÄ± olmadÄ±. AET kurulduÄŸunda rekabet anlayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde EFTAâ€™yÄ± kurdu.Â HÃ¢lÃ¢ da kendini kÄ±ta AvrupasÄ±â€™ndan farklÄ± boyutta deÄŸerlendirmeye devam etmektedir. Ä°ngiltere â€˜Adaâ€™dÄ±r.Â Avrupa ile iliÅŸkisi ekonomikÂ olarak menfaatinedir, kendisini sÄ±kÄ±ntÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼recek konular dÄ±ÅŸÄ±nda Avrupa BirliÄŸiâ€™nde olmayÄ± ehveniÅŸer gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. ABâ€™nin siyasi hedefini paylaÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rkiyeâ€™nin arkasÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde duruÅŸunun bir nedeni de kanÄ±mca budur.Â

Biraz aÃ§ar mÄ±sÄ±nÄ±z?

TÃ¼rkiyeâ€™yi Ã§ok sevdiÄŸi veya ABâ€™ye girebilme potansiyeli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in deÄŸildir. DÃ¼ÅŸÃ¼ncesi TÃ¼rkiye girdiÄŸi zaman gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mÃ¼ttefik kazanacak olmasÄ±dÄ±r. Mesela, TÃ¼rkiye ABâ€™ye girebilirse Avrupa Parlamentosuâ€™nda en fazlaÂ sandalyeye sahip olacak. Oylamalarda Ä°ngiltereâ€™yle iÅŸbirliÄŸi yaparak aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± oy gerektiren Ã¶nemli kararlarÄ± engelleyebilecek. Bununla beraber, gerÃ§ekÃ§i ve pragmatist Ä°ngiltereâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™nin tam Ã¼yeliÄŸi iÃ§in ne kadar mÃ¼cadele verdiÄŸi veya verebildiÄŸi hususunda kuÅŸkuluyum. Buna tek baÅŸÄ±na gÃ¼cÃ¼ yetmeyeceÄŸi gerÃ§ek.Â Ama baÅŸarÄ±lÄ± olamayacaÄŸÄ±nÄ±Â bilse bile destek veriyor gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle siyasi kazanÃ§ elde ediyordu diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Nitekim Brexit ile birlikte Ã¼lkemizde mÃ¼ttefikimizi kaybettik duygusu yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorum.

Londra'nÄ±nÂ teklifi Ã¶zetle ne iÃ§eriyor?

Sizden ekonomik imtiyazlarÄ±mÄ± devam ettirebilecek ama bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n sorumluluklarÄ±mdan sÄ±yrÄ±lmÄ±ÅŸ bir anlaÅŸmayla ayrÄ±lmak istiyorum diyor. Avrupa BirliÄŸi de, â€˜Olmaz, sorun bu kadar basitÂ deÄŸildirâ€™ diyerek ona daha teknik boyutlara indirilmiÅŸ bir GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi sunuyor. Bir baÅŸka deyiÅŸle, â€˜kararlarÄ± ben alÄ±rÄ±m sen uyarsÄ±nâ€™ diyor. Burada bizim gÃ¼mrÃ¼k birliÄŸi ÅŸikÃ¢yetimizle benzerlik de ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Bunu yaparken yan ÅŸartlar da koyuyor. KullanmadÄ±ÄŸÄ±n paralarÄ± iade edeceksin, ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±n ana kadarki borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyeceksin diyor. Ä°rlanda modelinde de Ã§ok Ã¶nemli bir adÄ±m atÄ±lmasÄ±nÄ± dayatÄ±yor. Seninle bu anlaÅŸma yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi ana kadar Kuzey Ä°rlanda resen GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi iÃ§inde kalacak.Â Ä°rlanda ile Kuzey Ä°rlandaâ€™nÄ±n hududunu kapatamazsÄ±n diyor. Bunu Ä°ngilizler doÄŸal olarak kabullenemediler. Bir bakÄ±ma egemenliklerine aykÄ±rÄ± olarak algÄ±ladÄ±lar. Ä°ngiltereâ€™de tartÄ±ÅŸmalarÄ±n en Ã¶nemli Ã¶gelerinden biri bu olmuÅŸtur.Â

Ä°rlanda'nÄ±n da ayrÄ±ÅŸma yoluna girmesi, BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™Ä±n parÃ§alanma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k korkuâ€¦

Evet, korku bu. Ä°ngiltere anlaÅŸmasÄ±z Ã§Ä±karsa ayrÄ±ÅŸma riski vardÄ±r. Ne olacaÄŸÄ±nÄ± zaman gÃ¶sterir. Ä°skoÃ§lar Avrupa BirliÄŸiâ€™nden Ã§Ä±kmak istemiyor. Kuzey Ä°rlandaâ€™nÄ±n anlaÅŸma olsa da olmasa da Avrupa BirliÄŸiâ€™yle hareket etmek isteyeceÄŸi net bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Åžimdi Gallerâ€™deki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± kesim de sesini yÃ¼kseltti. Ä°skoÃ§ya ve Galler, ikisi birden anlaÅŸmasÄ±z Ã§Ä±karsak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu yaparÄ±z demeye baÅŸladÄ±lar.Â

Sizin Ã¶ngÃ¶rÃ¼nÃ¼zÃ¼ sorsam, parÃ§alanma olur mu?Â

AnlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±nÄ±r ve ekonomik sonuÃ§lar gerÃ§ek anlamda sÄ±kÄ±ntÄ± yaratmaya baÅŸlar ise referandum yoluyla hareketlenme baÅŸlar ve Ä°ngiltere bundanÂ Ã§ok rahatsÄ±z olur. Bir geleceÄŸi, bir Ã¼midi yok ediyorsunuz Ã§Ã¼nkÃ¼.Â

ParÃ§alanÄ±r demekten kaÃ§Ä±nÄ±yor gibisinizâ€¦

Evet, Ã§Ã¼nkÃ¼ BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™Ä±n ayrÄ±ÅŸmasÄ±, sebebiyet vereceÄŸi sorunlarla birlikte, Avrupa baÅŸta olmak Ã¼zere, uluslararasÄ± planda yeni sÄ±kÄ±ntÄ±larla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmasÄ± anlamÄ±na gelir.Â

Ada basÄ±nÄ±nÄ±nÂ â€˜Brexit bÃ¼tÃ¼n karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n anasÄ±dÄ±râ€™ demesi de bu yÃ¼zden Ã¶yleyse...

Tabii. May de zaten â€˜anlaÅŸmasÄ±zlÄ±k bizim iÃ§in felaket habercisidirâ€™ diyor. Rakamlara gÃ¶re anlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anda ekonomi Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼ye girme riski taÅŸÄ±yor. Avrupa BirliÄŸi ile sÄ±fÄ±rdan oturup ticaret anlaÅŸmasÄ± yapmasÄ± lazÄ±m. Mayâ€™in ortaya koyduÄŸu anlaÅŸma maksimumdur. BugÃ¼n â€˜daha Ã§ok taviz almalÄ±yÄ±zâ€™ diyen Ä°ngiliz, o zaman bunun Ã§ok azÄ±nÄ± kabullenmek zorunda kalabilecektir. Ana pazarÄ±nÄ±, desteÄŸini kaybedecek. BugÃ¼ne kadar ÅŸu ya da bu ÅŸekilde Avrupaâ€™dan getirdiÄŸi kalifiye iÅŸÃ§ileri ucuza kullanÄ±yordu. Åžimdi kime yÃ¶nelecek? Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu daÂ AB kapsamÄ±nda olduÄŸundan, bu alanda da sÄ±kÄ±ntÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±lacak. Onlar iliÅŸkilerini kesmiyorlar ki. AB ileÂ devam etmeyi tercih edecekler. Ä°ngilizlerin bunlar Ã¼zerindeki etkinliÄŸi ne olacak? Hadi geri adÄ±m atsa, tekrar bana baÄŸlanacaksÄ±nÄ±z dese, kabul ederler mi? Ã–te yandan Ä°ngiltere bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerleÂ tek tek yeni anlaÅŸmalar yapmak durumundadÄ±r. AB ile gÃ¼mrÃ¼k birliÄŸi bulunanÂ TÃ¼rkiye de buna dahildir.Â

Ä°ngiltere bu anlamda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã¼lke olarak daha ne kadar ayakta kalabilir?Â

AnlaÅŸmasÄ±z Ã§Ä±karsa kalamaz. Bu kadar ciddi sonuÃ§lar olma riski varsa Ä°ngiltereÂ her ÅŸeye raÄŸmenÂ asgari zararla kurtarmanÄ±n yolunuÂ araÅŸtÄ±rmak zorundadÄ±r. AÃ§maz da burada yatÄ±yor. Ä°Ã§Â politikada bunun baÅŸarÄ±lmasÄ±nÄ± engelleyen gÃ¼Ã§lÃ¼ bir muhalefet var.Â

BaÅŸka Ã§aresi var mÄ±?Â Â

ÃœÃ§ yolu var diye bakÄ±lÄ±yor. Birincisi yeniden referandum.Â YapÄ±labilir ama aynÄ± soruyu bir daha soramazsÄ±nÄ±z. Kanunen o sorular soruldu ve bitti. Sorulacaksa hÃ¼kÃ¼met istifa etmeli. Bundan vazgeÃ§elim demek siyaseten felakettir.Â

AmaÂ ayrÄ±lÄ±ÄŸa desteÄŸin yÃ¼zde 44â€™e gerilediÄŸiÂ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Halk fikrini deÄŸiÅŸtirmiÅŸ olamaz mÄ±?

Burada aynÄ± sorularÄ± sormadan, fakat Ã¶nceki sorularÄ± hÃ¼kÃ¼msÃ¼z kÄ±lacak sorularÄ± sorarak bu iÅŸi bitirebilirler. â€˜ABâ€™yi hÃ¢lÃ¢ ister misinizâ€™ gibi. Bence referandum olacaksa soru ne olmalÄ±, onu da deÄŸerlendiriyorlar.Â

Referandum dÄ±ÅŸÄ±nda ne yapÄ±labilir?

29 Mart son tarih. AB cenahÄ±ndan Mayâ€™e hiÃ§ deÄŸilse anlaÅŸmayÄ± yumuÅŸatacak bir formÃ¼l bulmasÄ± iÃ§in vakit kazandÄ±rÄ±labilir mi? Ä°ngiliz parlamentosu kendisine Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re verdi. BugÃ¼n o sÃ¼re doluyor. Bu Ã¼Ã§ gÃ¼nde bir ÅŸey yapamaz. Åžimdi gidip bÃ¼tÃ¼n muhalefet partileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmekte. AnlaÅŸmasÄ±zlÄ±k olmasÄ±n diye destek veriyorlar. Son bir ÅŸÄ±k da Cameron nasÄ±l indirildi ve May geldiyse, yine bir erken seÃ§im ihtimali doÄŸabilir. Brexit ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Avrupa BirliÄŸi yalvardÄ±. â€˜YapmayÄ±n, etmeyinâ€™ dedi ama May direndi, altÄ±nda kaldÄ±. Bir numaralÄ± sorumlu Cameron, iki numaralÄ± sorumlu Mayâ€™dir. Gelinen noktada Cameron bedelini Ã¶dedi, May de Ã¶deyecektir ama asÄ±l yÃ¼k Ä°ngiliz halkÄ±nÄ±n sÄ±rtÄ±na binecektir. Ancak burada sorun muhalefetin seÃ§im kazanma ÅŸansÄ±nÄ±n zayÄ±f olduÄŸu ÅŸeklindeki kanaatten kaynaklanÄ±yor. Ä°ktidar yine kazanÄ±rsa durum deÄŸiÅŸmeyeceÄŸine gÃ¶re seÃ§im bir Ã§Ã¶zÃ¼m mÃ¼dÃ¼r diye sorgulamadan edemiyorum.Â

Bir B planÄ± sunmasÄ± bekleniyor.Â

HiÃ§bir ÅŸey sunamayacak, sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± aÅŸamayacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. En sonunda â€˜Bana zaman verinâ€™Â diyecek. HiÃ§ deÄŸilse, â€˜Gittim, kavgamÄ± verdimâ€™ demek iÃ§inâ€¦ Bunu Parlamentodaki oylamayÄ± erteleme kararÄ± alÄ±rken de yapmadÄ± mÄ±?

Brexit'ten dÃ¼nya payÄ±nÄ± ne ÅŸekilde alacak?

Muhakkak ki olumsuz olur.Â BakÄ±n bugÃ¼n bir Rusya ile Amerikaâ€™nÄ±n savaÅŸmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Hep Ã§ekiÅŸiyorlar ama savaÅŸmaya kalksalar, nÃ¼kleer baÅŸlÄ±klarÄ±n onda birini kullansalar dÃ¼nya biter. O zaman ne olacak?Â 21â€™inci yÃ¼zyÄ±lÄ±n argÃ¼manlarÄ±ndan biri de mikro-milliyetÃ§iliktir. DÃ¼nya giderek daha fazla etnik ve dini aÃ§Ä±dan bÃ¶lÃ¼nme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yadÄ±r. Ä°ngiltereâ€™deki bu daÄŸÄ±lma tarihi bir olay olur. GÃ¼neÅŸin batmadÄ±ÄŸÄ± imparatorluk ayrÄ±ÅŸmaya giderse bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± olur. Ä°ngilizler akÄ±llÄ± ve pragmatist insanlardÄ±r, hatadan dÃ¶nmelerini temenni ediyorum. DÃ¶neceklerini de dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Geri adÄ±m atmak lehlerinedir.Â

Diyelim ki attÄ±lar ve anlaÅŸmalÄ± ayrÄ±ldÄ±lar; sonra?

Ä°ngiltere bununla tatmin olmaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼Â baÅŸat gÃ¼Ã§ olarak hep sÃ¶zÃ¼nÃ¼ dinleten olmuÅŸtur, ÅŸimdiÂ tabi Ã¼lke olur. TÃ¼rkiyeâ€™nin gÃ¼mrÃ¼k birliÄŸinde hissettiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± hisseder. Mevcut anlaÅŸmayÄ± kabul etse bile daha ileri gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in mÃ¼cadeleyi devam ettirmeyi tercih eder gibime geliyor.

Â

AB KENDÄ°NÄ° REFORME ETMELÄ°

Ä°ngiltereâ€™siz bir Avrupa BirliÄŸi Ã§atÄ±rdar mÄ±?

AslÄ±nda Brexit sonrasÄ± ABâ€™de Ã§ok Ã¶nemli Ã¼Ã§ sorun ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. Birincisi baÅŸta Polonya, Macaristan olmak Ã¼zere bazÄ± Ã¼lkeler â€˜Ben deâ€™ demeye baÅŸladÄ±lar. OnlarÄ±n da AB ile iliÅŸkilerinde ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± var. Ezildiklerini hissettiklerini sÃ¶ylÃ¼yorlar. DolayÄ±sÄ±yla daha yumuÅŸak, bize daha fazla hak tanÄ±yan bir model oluÅŸturmak uygun olur diye bakmaya baÅŸladÄ±lar. AB Ã¼lkelerinden bir kÄ±smÄ± iflaslarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±lar. Bu ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Lyonâ€™da Almanya bir mali modeli kabul ettirdi. Almanyaâ€™nÄ±n istediÄŸi ÅŸekilde bir sistemle yÃ¶netilmeye baÅŸladÄ± Avrupa BirliÄŸi ve kendini tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Avrupa BirliÄŸiâ€™nin sistemini bir ÅŸekilde yeniden dÃ¼zenleyememesi halinde kendi geleceÄŸi de ÅŸÃ¼pheli. Ã‡in, Rusya ve diÄŸer BRÄ°CS Ã¼lkeleri gibi Ã§ok kutuplu bir dÃ¼nyada AB Ã¼lkeleri kendi ulusal boyutlarÄ±yla herhangi bir gÃ¼Ã§ oluÅŸturabilecek mi? DaÄŸÄ±lamazlar daâ€¦ Avrupa BirliÄŸiâ€™nin kendini reforme etmesi gerektiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Brexit bunu daha da fazla tetikleyici olmuÅŸtur. Almanya ve Fransa, â€˜Avrupaâ€™yÄ± biz kurduk, batÄ±rmadan nereye gÃ¶tÃ¼receÄŸimizi birlikte kararlaÅŸtÄ±rmalÄ±yÄ±zâ€™ diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±lar. Bir de Avrupaâ€™nÄ±n gÃ¼venliÄŸinde Ä°ngiltere Ã¶nemli bir Ã¼lkedir. Bu baÄŸlamda Avrupa ciddi ÅŸekilde etkilenecek.

YENÄ°DEN MÃœZAKERE KÃ–TÃœ EMSAL OLUR

MÃ¼zakerelere yeniden baÅŸlamak sÃ¶z konusu mu?

HayÄ±r, bence bir kere mÃ¼zakere edilmiÅŸ, 27 Ã¼lke tarafÄ±ndan oylanmÄ±ÅŸ bir metni yeniden mÃ¼zakereye aÃ§mak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ABâ€™de kararlar zaten asgari mÃ¼ÅŸterekte alÄ±nÄ±r. Zar zor yaptÄ±lar, yeniden aÃ§Ä±lamaz. ArtÄ± bu kÃ¶tÃ¼ bir emsal olur, bÃ¶yle olursa her zora giren yeniden mÃ¼zakere ister. ABâ€™nin tavrÄ± ÅŸu: â€˜â€™Sen Brexit kararÄ± alÄ±rken bana sormadÄ±n. Sorumlu ben deÄŸilim, sensin. SonuÃ§larÄ± herhalde biliyordun. Burada bizimÂ sorumluluÄŸumuz sÄ±nÄ±rlÄ±dÄ±râ€™â€™. MÃ¼zakere ederek deÄŸil, Ã¶teleyerek Mayâ€™e nefes aldÄ±rabilir, zaman kazandÄ±rabilirler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ anlaÅŸmasÄ±zlÄ±ktan hepsi zarar gÃ¶recek. DolayÄ±sÄ±yla asÄ±l karar vermesi gereken Ä°ngiltere olacaktÄ±r.

Desenize ABâ€™den Ã§Ä±kmak da girmek kadar zorâ€¦

Biliyor musunuz, Lizbon AnlaÅŸmasÄ±â€™na kadar Avrupa BirliÄŸiâ€™ne nasÄ±l girileceÄŸi belliydi ama nasÄ±l Ã§Ä±kÄ±lacaÄŸÄ± belli deÄŸildi. Bunu ABâ€™de o zaman da tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k, nedenÂ dedik? â€˜Bu bir ittifak modelidir, burada Ã¶nemli olan zorda olana yardÄ±m edip, ayaÄŸa kaldÄ±rmaktÄ±r. Sistemin icabÄ± budur. Ä°flas eden Yunanistan buna en yakÄ±n Ã¶rnektir. Yeni alÄ±nan Ã¼lkelerin uyum sorunundan sonra Lizbonâ€™da Ã§Ä±kma hÃ¼kmÃ¼ de konmuÅŸtur.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

TÃœRKÄ°YE Ä°Ã‡Ä°N VAHÄ°M DEÄžÄ°LDÄ°R

TÃ¼rkiye ile Ä°ngiltere'nin ticari iliÅŸkileri nasÄ±l etkilenir?Â

Ä°ngiltereâ€™nin ihracatÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin payÄ± yÃ¼zde 1,2â€™den ibaret. Ã–yle Ã§ok fazla payÄ±mÄ±z yok. TÃ¼rkiyeâ€™nin Ä°ngiltereâ€™ye ihracatÄ±nÄ±n payÄ± da yÃ¼zde 7,3. TÃ¼rkiyeâ€™de AB Ã¼lkelerinin yatÄ±rÄ±m payÄ± yÃ¼zde 58. Ä°ngiltere payÄ± bunun iÃ§indeÂ yÃ¼zde 5. 2018 yÄ±lÄ±nda 23 milyar dolarlÄ±k ticaret hacmine ulaÅŸmÄ±ÅŸ vaziyetteyiz. Bu da esas itibariyle AB kapsamÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi Ã§erÃ§evesinde var olan imtiyazlarÄ±na dayanÄ±yor. AnlaÅŸmasÄ±z Ã§Ä±kma olursa TÃ¼rkiye iÃ§in sorun yeni bir ikili anlaÅŸmayÄ± sÃ¼ratle hayata geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸmaktÄ±r.Â Bu kapsamda kanÄ±mca tablo, TÃ¼rkiye yÃ¶nÃ¼nden vahim deÄŸildir.Â AB ile GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸiâ€™nin izin verdiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼deÂ eni bir anlaÅŸma yapar, ticari iliÅŸkimize devam ederiz. Ä°ngiltereâ€™nin de buna hazÄ±r olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Ã–zetle, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nler sonuÃ§larÄ± itibariyle ilginÃ§ geliÅŸmelere gebe gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.Â Ä°zleyip gÃ¶receÄŸiz. Temennim aklÄ±selimin galip gelmesidir.