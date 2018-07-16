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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.07.2018 - 16:31, Son Güncelleme:

Ülsere ne iyi gelir? Ülser belirtileri nelerdir?

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Ülsere ne iyi gelir? Ülser belirtileri nelerdir?

Ülser, bu hastalığa maruz kalıp kalmadığını merak eden birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. İnternet üzerinden ülser hakkında detayları araştıran vatandaşlar, bu hastalığın yarattığı etkileri sorguladı. Peki, ülser nedir ve belirtileri nelerdir? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı ülser hakkında detaylı bilgiler

Ülser Hastalığı hakkında merak edilen bazı bilgiler;

Tanımı: Midede, midenin iç yüzeyini kaplayan mukozanın (mide zarının) aşınması sonucunda değişen derinlik ve büyüklüklerde oluşan, üzerinde cerahat bulunan yara demektir.

Şikayetler: Mideye  karın bölgesinde ağrı, acıma,yanma hissi, ağrı özellikle bazen açlıkta artış gösterir ve sırt bölgesine yayılır

Bulguları : Bulantı kusma eşlik edebilir. Şiddetli durumlarda kusmayla ağızdan kan gelmesi, karın bölgesine bastırılınca oluşan ağrı, bulantı kusmaya bağlı belirtiler, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, tansiyonda düşme, siyah renkli dışkılama, çarpıntı, solukluk, çoğu zaman hastanın şikayetleri haricinde muayene bulgusuna rastlanmaz

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Mide ülserinin kesin tanısı endoskopik inceleme ile konur. 

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:  Öncelikle ülsere yatkınlık oluşturan düzensiz beslenme, sigara, alkol ve ağrı kesicilerden uzak durulmalıdır. Doktorun tavsiye ettiği ilaçlar uygun dozda ve zamanda kullanılmalıdır. Mide ülseri ilaçla tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Kötü alışkanlıklar terk edilmeli, şikayetler nüks ettiğinde aynı ilaçları kullanmak yerine mutlaka doktoru ile görüşmesi ve ileri inceleme yapılması istenmesi durumunda tavsiyelere uyulması gerekir.

Mide ülserinin kötü huylu ülser olmadığı kanıtlanmalı, kansızlık, kilo kaybı, sürekli kusma, erken doyma ve 45 yaşından sonraki yaşlarda başlayan mide şikayetleri durumunda mutlaka uzman doktora muayene olunması gerekmektedir.

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