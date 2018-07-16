Ülsere ne iyi gelir? Ülser belirtileri nelerdir?
Ülser, bu hastalığa maruz kalıp kalmadığını merak eden birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. İnternet üzerinden ülser hakkında detayları araştıran vatandaşlar, bu hastalığın yarattığı etkileri sorguladı. Peki, ülser nedir ve belirtileri nelerdir? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı ülser hakkında detaylı bilgiler
Ülser Hastalığı hakkında merak edilen bazı bilgiler;
Tanımı: Midede, midenin iç yüzeyini kaplayan mukozanın (mide zarının) aşınması sonucunda değişen derinlik ve büyüklüklerde oluşan, üzerinde cerahat bulunan yara demektir.
Şikayetler: Mideye karın bölgesinde ağrı, acıma,yanma hissi, ağrı özellikle bazen açlıkta artış gösterir ve sırt bölgesine yayılır
Bulguları : Bulantı kusma eşlik edebilir. Şiddetli durumlarda kusmayla ağızdan kan gelmesi, karın bölgesine bastırılınca oluşan ağrı, bulantı kusmaya bağlı belirtiler, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, tansiyonda düşme, siyah renkli dışkılama, çarpıntı, solukluk, çoğu zaman hastanın şikayetleri haricinde muayene bulgusuna rastlanmaz
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Mide ülserinin kesin tanısı endoskopik inceleme ile konur.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Öncelikle ülsere yatkınlık oluşturan düzensiz beslenme, sigara, alkol ve ağrı kesicilerden uzak durulmalıdır. Doktorun tavsiye ettiği ilaçlar uygun dozda ve zamanda kullanılmalıdır. Mide ülseri ilaçla tedavi edilebilen bir hastalıktır.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Kötü alışkanlıklar terk edilmeli, şikayetler nüks ettiğinde aynı ilaçları kullanmak yerine mutlaka doktoru ile görüşmesi ve ileri inceleme yapılması istenmesi durumunda tavsiyelere uyulması gerekir.
Mide ülserinin kötü huylu ülser olmadığı kanıtlanmalı, kansızlık, kilo kaybı, sürekli kusma, erken doyma ve 45 yaşından sonraki yaşlarda başlayan mide şikayetleri durumunda mutlaka uzman doktora muayene olunması gerekmektedir.
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