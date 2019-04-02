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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
02.04.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Ukraynalı çiftin, dünya turunda çocukları dünyaya geldi

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Ukraynalı çiftin, dünya turunda çocukları dünyaya geldi

UKRAYNA'dan 5 ay önce dünya turu kapsamında geldikleri Fethiye'de ikinci çocukları dünyaya gelen Vadym- Anna Grynenko çifti, Antalya'ya ulaştı.

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  • Ukraynalı çiftin, dünya turunda çocukları dünyaya geldi
  • Ukraynalı çiftin, dünya turunda çocukları dünyaya geldi
  • Ukraynalı çiftin, dünya turunda çocukları dünyaya geldi
  • Ukraynalı çiftin, dünya turunda çocukları dünyaya geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ukraynalı Vadym- Anna Grynenko çifti, oğulları Liubomyr (4) ile birlikte yaklaşık 5 ay önce Kiev'den dünya turu için otomobille yola çıktı. 3 kişilik aile; Moldova, Romanya ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye geldi. Marmara ve Ege sahillerini takip eden çift ve çocukları, yaklaşık 15 gün önce Fethiye'ye ulaştı. Hamile olan Anna Grynenko, Fethiye'de doğum yaptı.

Dünya turu yolculuğuna 3 kişi çıkan ve yolda 4 bireye ulaşan Ukraynalı aile, önceki gün Antalya'ya geldi. 2012 yılında 80 milyon liralık yatırımla hizmete açılan, 40 tematik akvaryumun ardından 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrelik genişliğiyle dünyanın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'u ziyaret eden çift ve çocukları, 'Tropikal Ev' ve 'Kar Dünyası' gibi bölümleri gezdi.

AİLEYE MİNİK LİUBAVA KATILDI

1970 model otomobillerinin birkaç parçasını yenileyip, mavi- beyaza boyadıktan sonra dünya turu yapmaya karar verdiklerini belirten Vadym- Anna Grynenko çifti, gezgin bir aile olduklarını söyledi. Vadym Grynenko, "Kendi arabamızın penceresinden dünyayı geze geze dünyayı görmek için yola çıktık. Türkiye'yi çok beğendik, çok sevdik. Aracımızın markası Volga, 1970 model ve sadece birkaç parçasını yeniledik.

Her şeyi orijinal, eski Sovyet dönemine ait bir otomobil. Kiev'den yola çıktıktan sonra Moldova, Romanya, Bulgaristan'da birçok şehri gezerek Türkiye'ye geldik. Türkiye'de de İstanbul'dan Marmara ve Ege kıyılarını sahilden dolaşarak Fethiye'ye ulaştık. Yolculuğumuz planladığımızdan biraz daha yavaş sürdü. Eşim hamileydi ve Fethiye'de doğum yaptı. Fethiye'de bir hastanede 8 gün önce kızımız dünyaya geldi. Adını da Liubava koyduk" diye konuştu.

Bebekleri dünyaya geldikten sonra Fethiye'de kalmaya devam ettiklerini belirten Anna Grynenko ise Antalya Akvaryum'un adını çok duyduklarını ve görmek istediklerini belirterek, "Antalya'daki gezimizin ardından yeniden Ukrayna'ya döneceğiz.

Ukrayna'da nostaljik arabamızın yerine bebeğin de daha rahat edebileceği karavan araçla dünya turumuzu sürdüreceğiz. Gezimizi Antalya sahilleriyle devam ettireceğiz. Türkiye'den İran, Pakistan, Hindistan, Malezya'ya kadar gitmeyi planlıyoruz" dedi.

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