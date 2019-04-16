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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.04.2019 - 22:24, Son Güncelleme:

Uçurumun kenarında tam o an! Biri düştü diğeri yok artık dedirtti

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Uçurumun kenarında tam o an! Biri düştü diğeri yok artık dedirtti

Antalya’da içinde iki kişinin bulunduğu otomobil çıkmaz sokakta manevra yapmaya çalışırken şarampole kayıp uçurumun kenarında mahsur kaldı. Alkollü oldukları iddia edilen iki kişiden biri 5 metre yüksekten kayalıklara düştü. Diğer kişinin ise askıda duran aracın arkasında hiçbir olmamış gibi uyuyakalması bu kadarına da 'pes' dedirtti.

Olay, saat 20.00 sırasında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nin 2343 numaralı çıkmaz sokağında meydana geldi. İddiaya göre, M.V. ve C.B. isimli iki arkadaş otomobil ile yanlışlıkla çıkmaz sokağa girdi. Çıkmaz sokakta mahsur kalan iki arkadaş manevra yapmak isterken otomobili şarampole kaçırdı. Uçurumun kenarında kayalık alanda asılı kalan otomobili çalıştırmak isteyen iki arkadaş başarılı olamadı. Alkollü de oldukları iddia edilen iki arkadaş otomobilden inip bir süre yol kenarında oturdu.

EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bu sırada C.B. tuvaletini yapmak isterken yaklaşık beş metre yüksekten makilik ve taşlık alana düştü. Gürültüye dışarı çıkan mahalle sakinleri aracın uçurumun kenarında olduğunu gördü. Yaralı C.B.’yi de bulunduğu yerden çıkaran vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri kafası ve ayaklarından yaralı olan C.B.'yi hastaneye kaldırdı. Bu arada aracı kontrol eden sağlık ekipleri ve polis, uçurumun eşiğindeki aracın arka koltuğunda uyuyan ikinci kişiyi görünce şaşkına döndü.

İTFAİYEDEN DESTEK İSTENDİ

Polis ve sağlık ekipleri M.V.'nin içinde bulunduğu aracın düşme ihtimaline karşı itfaiyeden destek istedi. İtfaiye aracı düşmemesi için çekme halatıyla bağladı. Polis ve sağlık ekipleri kapısını açtığı araçtan M.V.’yi çıkardı. Güçlükle kendine gelen M.V. ekiplere zor anlar yaşatsa da sedyeye konularak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra otomobil itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çekildi. Mahalle sakinleri ise ekiplerin çalışmasını meraklı gözlerle izledi.

"AZ DAHA UÇACAKTI"

Olayı gören Samet Ak, “ İki kişilerdi otomobilin içinde. Biri tuvaletini yapmak isterken yuvarlandı. Çok sarhoşlardı. Diğeri bir şeyinin olmadığını söyleyerek otomobilin içine girdi. Araçta az daha uçacaktı.” dedi.

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