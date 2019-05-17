Uçuruma düşen AA muhabiri 8 gündür aranıyor
Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor.
Nişancı'nın bulunması için yürütülen aramaların 8'inci gününde, olayın gerçekleştiği bölgenin 1 kilometre gerisinde oluşturulan bende ilave bir bent daha yapılması yönünde çalışmalar sürecek.
Ekipler, kurulacak bent ve göletlerle deredeki suyun tahliyesinin hızlandırılması ve arama yapılacak alanda su akışının en az seviyeye indirilebilmesine çalışıyor.
Bu kapsamda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünce çalışmalar eş güdümlü yürütülüyor.
Ekiplerin derenin debisi ve su miktarının azaltılması çalışmalarına paralel olarak Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri de Nişancı'nın düştüğü alanda arama çalışmalarına devam ediyor.
BAYBURT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarıyla ilgili Bayburt Valiliğinden yazılı açıklama yapılarak şu bilgilere yer verildi:
“Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın, Bayburt-Trabzon sınırında yer alan Soğanlı Yaylası Derebaşı Virajları mevkiinde yol açma çalışmalarını görüntülemek istediği esnada üzerine çıktığı kar kütlesinden ayağının kayması sonucu uçuruma düştüğü vadide arama kurtarma çalışmaları AFAD, JÖAK, JAK, UMKE, Emniyet Dalgıç, AKUT, DSİ, İSKİ, Özel İdare ve Karayolları ekipleri tarafından sürdürülmektedir. Ancak bugüne kadar ne yazık ki kendisine ulaşılamamıştır. Karların erimesine binaen giderek debisi artan akarsu, kanyonun içindeki çalışmaları zaman zaman durma noktasına getirmektedir. Bununla birlikte kanyonun devamındaki vadi boyunca arama tarama faaliyeti kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.
Arama faaliyetlerini zora sokan olumsuz şartları aşmak için mütemadiyen ilave çözüm yöntemleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, derin ve sarp kanyon boyunca yoğunlaşan şiddetli su akıntısının yavaşlatılarak debisinin düşürülmesi ile akarsuyun döküldüğü noktalarda bulunan ve derinliği tespit edilemeyen kazanlarda JÖAK timlerinin çalışmalarına imkan tanımak amacıyla 15.05.2019 Çarşamba günü itibariyle Bayburt Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) 22.Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince dere yatağının önüne set çekilmesi, set arkasında biriken suyun tahliye gücü saniyede yaklaşık bir metreküpe ulaşan motorlar yardımıyla bir buçuk kilometrelik hat ile olayın yaşandığı bölgeden uzağa isale edilmesi için çalışmalara başlanmıştır.
Bu kapsamda dere yatağına yapımı planlanan su bendi tamamlanmış ve İSKİ’den getirtilen tahliye motorlarının kurulumu sağlanarak tahliye çalışmaları gerçekleştirilmiş, ancak ilk etapta dere yatağından istenen miktarda su çekilememiştir. Kurulan bu sisteme ilave olarak AFAD Başkanlığı vasıtasıyla İzmir AFAD İl Müdürlüğü tarafından temin edilen tahliye borularının ilimize ulaşmasına müteakip su bendinde biriken suyun tahliyesine devam edilecektir.
16.05.2019 Perşembe günü itibariyle bölgede bir yandan ikinci bir bent oluşturma çalışması yapılırken vadi boyunca Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD İl Müdürlüğü ile UMKE ekipleri, Trabzon AKUT ekibi, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Su Altı Arama Kurtarma ve Dağ Arama Kurtarma Timleri tarafından arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir.”
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