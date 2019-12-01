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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa) (DHA)
01.12.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Uçurum kenarında can pazarı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Abdülkadir D.'nin (17) kontrolünden çıkan kamyonet, 30 metre yükseklikteki uçuruma doğru savrulurken ağaca çarparak durdu. Uçurumdan düşmek üzere olan kamyonet, vinçle kaldırıldı. Yaralanan Abdülkadir D. ve yanındaki amcası hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam Orhangazi ilçesindeki Nadır yolunda meydana geldi. Hamzalı'dan Orhangazi yönüne giden Abdülkadir D.'nin kullandığı 16 VH 677 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp 30 metre yükseklikteki uçuruma savruldu. Araç ağaca çarparak durdu. Kazayı görenler, uçurum ile yol arasında kalan kamyonetin yanına gitti. Abdülkadir D., araçta sıkışırken yanındaki amcası Yavuz Selim D. (40) yaralı kurtarıldı. Bu sırada yoldan geçen beton mikseri sürücüsü durdurulup önündeki çelik halatla kamyonet sabitlendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet bir tarafından da itfaiye aracının halatlarıyla sabitlendi.

AMCA - YEĞEN YARALI

Uçurumdan yuvarlanma tehlikesi olan kamyonette sıkışan Abdülkadir D.'nin kurtarılması için olay yerine vinç getirildi. Kamyonet bulunduğu yerden vinçle alınırken, itfaiye ekipleri de Abdülkadir D.'yi kurtardı. Araçtan yaralı çıkarılan Abdülkadir D. ile amcası Yavuz Selim D., sağlık görevlilerince ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçurum kenarında can pazarı

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