Uçurum kenarında can pazarı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Abdülkadir D.'nin (17) kontrolünden çıkan kamyonet, 30 metre yükseklikteki uçuruma doğru savrulurken ağaca çarparak durdu. Uçurumdan düşmek üzere olan kamyonet, vinçle kaldırıldı. Yaralanan Abdülkadir D. ve yanındaki amcası hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün akşam Orhangazi ilçesindeki Nadır yolunda meydana geldi. Hamzalı'dan Orhangazi yönüne giden Abdülkadir D.'nin kullandığı 16 VH 677 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp 30 metre yükseklikteki uçuruma savruldu. Araç ağaca çarparak durdu. Kazayı görenler, uçurum ile yol arasında kalan kamyonetin yanına gitti. Abdülkadir D., araçta sıkışırken yanındaki amcası Yavuz Selim D. (40) yaralı kurtarıldı. Bu sırada yoldan geçen beton mikseri sürücüsü durdurulup önündeki çelik halatla kamyonet sabitlendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet bir tarafından da itfaiye aracının halatlarıyla sabitlendi.
AMCA - YEĞEN YARALI
Uçurumdan yuvarlanma tehlikesi olan kamyonette sıkışan Abdülkadir D.'nin kurtarılması için olay yerine vinç getirildi. Kamyonet bulunduğu yerden vinçle alınırken, itfaiye ekipleri de Abdülkadir D.'yi kurtardı. Araçtan yaralı çıkarılan Abdülkadir D. ile amcası Yavuz Selim D., sağlık görevlilerince ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle