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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.06.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Üçüncü kattan düşen çocuğun ailesi o anları anlattı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3'üncü kattan beton zemine çakılan ve olayı burnu bile kanamadan atlatan 2 yaşındaki çocuğun ailesi, yaşanan o anları anlattı. Dün ölümden dönen ve hastaneden taburcu edilen küçük çocuğun sağlık durumu iyi.

Olay, dün Akyazı ilçesi Yunusemre Mahallesi 4043 Sokak üzerinde meydana gelmişti. Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocukları 3'üncü kattan beton zemine çakılmış, olayı şans eseri burnu bile kanamadan atlatmıştı. Çevredeki vatandaşların konuyu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince 2 yaşındaki Rava El Hızır isimli çocuk Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılmış buradan da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Sağlık durumu iyi olan çocuk gerekli kontrollerin ardından hastaneden taburcu edildi. 3'üncü kattan beton zemine düşerek burnu bile kanamadan olayı atlatan küçük çocuğun ailesi yaşanan korku dolu anları anlattı.

Olay anını anlatan baba Cihad El Hızır, "Olayın olduğu esnada ben aşağıdaydım, annesi ise mutfaktaydı. Çocuğum kapının açık olduğunu bilmiyordu ve bir anda yere düştü. Öyle görünce öldüğünü düşündüm. Ama şimdi çok şükür hayatta" dedi.

İş yerine girmek istediği esnada çocuğun yere düşme sesini duyan ve hemen yardımına koşan ve ismini vermek istemeyen esnaf ise, "İş yerime giriyordum birden ses geldi, arkamı döndüm. Yukarıdan oyuncak düştü zannettim. Allah korudu, bir şey olmamasına sevindik" diye konuştu.

Üçüncü kattan düşen çocuğun ailesi o anları anlattı


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