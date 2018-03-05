Üçüncü Cemre ne zaman düşecek? Son Cemre toprağa ne zaman düşüyor?

Mart ayının gelmesiyle birlikte cemre düşme sırası konusunda araştırmalara başlayan vatandaşlar, üçüncü Cemre'nin ne zaman toprağa düşeceğini araştırıyor. Baharın gelişi ve havaların ısınmasının müjdecisi olan Cemrenin birincisi ve ikincisi geçtiğimiz günlerde düştü. Üçüncü Cemre'nin ne zaman düşeceği ise vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri. Peki, üçüncü Cemre ne zaman düşecek? Kaç tane Cemre var? Cemre ne demek? İşte, cemrenin düşeceği tarih ve cemre hakkında merak edilenler...

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Halk arasında yüzyıllardır devam eden inanışa göre, birinci Cemre, 19 Şubat tarihinde havaya düşmektedir. Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen bu inançta sonraki süreçler ise 26-27 Şubat ve 5-6 Mart şeklinde ilerlemektedir. Halk takvimine göre, Cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve son olarak ise toprağa düşmektedir.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Birinci Cemrenin havaya, ikinci Cemrenin de suya düşmesinin ardından son olarak toprağa düşmesi beklenen üçüncü Cemre olayının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. İnanışa göre, 2018 yılında üçüncü Cemre, 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.

CEMRE NE DEMEK?

Cemre, İlkbahar'ın başlangıcında yedi gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışına verilen mitolojik bir isimdir. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş manasını taşıyor.

Divan Edebiyatında şairlerinin, Cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli şahıslara yazdıkları övgü şiirleri de “Cemreviye” olarak adlandırılır. Meteorolojik bir olay olarak bilinen Cemre ise takvimlerde İlkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanıyor.

Cemre’nin tıpta alanında da bir anlamı var. Halk arasında karakabarcık, kabarcık, kabarcuki ateşgöynüğü ya da yanıkara adlarıyla bilinen iltihaplı çıban gibi hastalıklara da bu isim veriliyor.

CEMRE İSMİNİN KÖKENİ

Gazi Üniversitesi'nden Prof.Dr. Öcal Oğuz Cemre kelimesinin kökenine dair şu bilgileri verdi: "Cemre, hakkında çok fazla rivayet olan bir kelime. Öncelikle ateş, ateş parçası, kor şeklinde Arapçadan kaynaklanan bir anlamı var. Ama onun yanında Anadolu'da 'imre', 'imere' 'zemheri' veya 'cemre' şeklinde adlandırmalar var. Bunlardan Cemre adı en yaygın olarak kullanılandır." dedi.

Bazı kaynaklara göre, cemre sözcüğüyle adlandırılan sayılı günlerin, takvim klimatolojisine nasıl girdiği bilinmiyor. Cemrelerin, yılın 180 gün süren soğuk yarısı olarak ayırt edilen Kasım döneminin 100.gününden sonra, sıcaklığın yükselmesiyle ilgili gözlem birikimini, kora benzetilen bir enerji kaynağıyla açıklama düşüncesinden kaynaklandığı söylenebilir. Birinci cemrenin 20 Şubat'ta havaya, ikinci cemrenin 27 Şubat'ta suya, üçüncü Cemre'nin 6 Mart'ta (artık yıllarda 5 Mart) toprağa düştüğü varsayılır.