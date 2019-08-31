Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuru süreci 29 Ağustos Perşembe günü itibariyle başladı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuru yapmak isteyenlerin bulundukları ilde yer alan il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerindeki duyuruları takip etmeleri faydalı olacaktır. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim kurumlarında görev yapan ve değişik sebeplerle geçici olarak görevden ayrılan öğretmenlerden boşalan eğitim kurumları ile norm kadrosu bulunup öğretmen ataması yapılamadığından boş bulunan eğitim kurumlarına Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek ders Saatlerine İlişkin Kararın ilgili maddelerine göre 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı için ek ders ücreti karşılığı Ücretli Öğretmen görevlendirmesi yapılacak.
Ücretli öğretmenlik başvuruları e Devlet sistemi üzerinden gerçekleşecek. Bu nedenle adayların öncelikle e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra e-Devlet üzerindeki "Ücretli öğretmenlik başvuru sisteminden" iki aşamada başvuru yapacaktır. İlk aşamada başvuru formunu dolduracak ikinci aşamada ise tercihlerini yapacak. Ücretli öğretmenlik başvuruları 6 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Diploma fotokopisi, varsa Formasyon fotokopisi, Kimlik fotokopisi, Adli Sicil Kaydı, varsa Diğer Sertifikalar, varsa KPSS sonuç belgesi istenmektedir. 2 yıllık önlisans mezunları ile üniversitelerin 3. ve 4. Sınıf öğrencileri öğrenim belgeleri ile ihtiyaç duyulan branş olduğu durumda başvuru yapabilmektedirler.
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