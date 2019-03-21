Ücretli öğretmene FETÖ'den gözaltı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan öğretmen, görev yaptığı Van'da gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sabit hatlardan ardışık olarak arandığı tespit edilen ve örgütün askeri yapılanması içerisinde "mahrem imam" olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen öğretmen R.T. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Van'ın Tuşba ilçesinde ücretli öğretmen olarak görev yapan R.T'yi gözaltına aldı.
Şüpheli R.T. Sivas'a getirildi.
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