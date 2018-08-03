Ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? E Devlet ücretli öğretmen başvurusu
Ücretli öğretmen başvurusu için süreç devam ediyor. Yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ücretli öğretmen kadrolarında yer almak isteyen vatandaşlar, E-Devlet üzerinden görüntülenebilen müracaat ekranını sorguluyor. İşte, binlerce kişinin merakla sorguladığı ücretli öğretmen başvuru ekranı ve detaylı bilgiler
Ücretli öğretmen başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açık kadrolarında ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. 'Formasyonum var', 'Köy okullarında çalışmak istiyorum','Milli Eğitim Bakanlığından emekli oldum' ve 'Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum' seçenekleri ile erişime açılan ücretli öğretmen başvuru ekranı, 2018-2019 dönemi için gerçekleştirilecek.
E- DEVLET ÜZERİNDEN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU DÖNEMİ
PTT’den ya da internet üzerinden mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınabilen e devlet şifresiyle vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana ‘ücretli öğretmenlik’ terimini yazarak arama gerçekleştirecek.
Adaylar açılan sayfada ‘Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ başlığına tıklayarak, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak. Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.
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