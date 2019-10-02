Uçaklarda ‘gizli’ hava polisi dönemi
Uçak kaçırmaları ve benzeri olaylara karşı önlem amacıyla, sivil hava araçlarında ‘hava polisi’ dönemi başlıyor. Uçuşlarda en az iki silahlı sivil polis yer alacak. Yolcu gibi koltuklarda oturacak olan hava polisleri, olaya anında özel silahlarla müdahalede bulunacak.
Türk tescilli sivil hava araçlarında bulundurulan özel eğitimli silahlı güvenlik görevlilerinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan yönetmeliğe göre, polis memuru ve daha üst rütbedeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli arasından seçilecek hava polislerinin teşkilatta fiilen 5 yıl çalışmış olması gerekiyor. Hava polisi olmak isteyen personelin en az ön lisans mezunu olması ve havacılık personeli için düzenlenen sağlık raporuna sahip olması gerekecek.
Hava polisleri kanunsuz şekilde şiddet veya şiddete başvurma tehdidi ile uçaktaki bir veya birden fazla kişinin uçuş halindeki bir uçağın faaliyetini engellediği, uçağın kontrolünü ele geçirmeye teşebbüs ettiği durumlarda uçuş güvenliğini sağlayacak. Sivil kıyafetle görev yapacak hava polisleri, söz konusu tehditlere yönelik makul şüphe olması halinde kokpiti koruyacak.
KİMLİĞİ AÇIKLANMAYACAK
Kuralsız yolculara ve potansiyel tehlike arz eden yolculara görev tanımında belirtilen durumlar oluşmadığı sürece müdahale etmeyecek. Hava polisleri, uçuş sonunda göreviyle ilgili hususlar hakkında görev sonu dönüş raporu hazırlayacak.
Hava polisi görevlendirildiği uçuşta görevi itibarıyla kaptan pilotlara ve uçuş mürettebatı ekibine hiyerarşik olarak bağlı olmayacak. Yolcu gibi koltuklarda oturacak hava polislerinin görevi uçaktaki mürettebat tarafından bilinecek ancak kimlikleri yolculardan gizli tutulacak. Hava polisleri görevlendirildiği uçuşla ilgili uçuş süresi boyunca görevli sayılacak. Herhangi bir uçuşta görevlendirilen hava polisi, uçuş gerçekleştirilen ülkede uçuşun gecikmesi halinde mürettebatla birlikte hareket edecek. Hava polislerinin uçuş görevi ve dinlenme süreleriyle ilgili hususlar Emniyet Genel Müdürlüğü’nce çıkarılacak yönergeyle belirlenecek.
İKİ KİŞİDEN AZ OLMAYACAK
HAVA polisinin görev alacağı uçuş rotaları ve ülkeler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinesinde Sivil Havacılık Güvenliği Risk ve Tehdit Değerlendirme Komisyonu’nun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. Uçaklarda görevlendirilecek hava polisi sayısı, hava aracının tipi, yolcu kapasitesi, uçuş süresi, uçuş yapılacak bölgenin risk durumu ve istihbari bilgileri göz önüne alınarak belirlenecek. Görevlendirilecek hava polisi sayısı ikiden az olmayacak.
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