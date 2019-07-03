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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR (DHA)
03.07.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Üç kız öğrencisine istismarda bulunan antrenöre 35 yıl hapis

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Üç kız öğrencisine istismarda bulunan antrenöre 35 yıl hapis

Eskişehir'de 'oryantring' kursuna katılan Z.K. (13), İ.E. (17) ve M.A.'ya (17) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen antrenör İlyas Avcı (47), mahkeme tarafından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de oturan Z.K., İ.E. ve M.A., geçen yıl Ağustos ayında ormanda yön ve hedef bulma doğa sporu olan 'oryantring' kursuna katıldı. Üç kız iddiaya göre, ormanda verilen eğitimlerde ve beraber gittikleri kafede kursun antrenörü İlyas Avcı tarafından cinsel istismara uğradı. Üç kız ve aileleri, farklı tarihlerde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' iddiasıyla tutuklandı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan 3 farklı iddianamede Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne kabul edilirken dosyaların birleştirilmesi kararı alındı.

Yargılama süresince sanık İlyas Avcı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dün Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları, sanık İlyas Avcı’nın avukatı ve kız öğrencilerin aileleri katılırken hakkında 45 yıla kadar hapis cezası istenen İlyas Avcı yer almadı. İlyas Avcı'nın avukatı mahkemeden sanığın beraatini talep etti.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, çocuğun cinsel istismarı suçunun eğitici- öğretici tarafından işlendiğine dikkat çekerek, sanık İlyas Avcı'yı, Z.K.'ye yönelik istismar suçundan 10 yıl, İ.E. ve M.A.'ya yönelik cinsel istismar suçundan ise 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, toplam 35 yıl hapis cezası verdiği tutuksuz sanık İlyas Avcı hakkında ‘yakalama emri’ çıkarılmasına hükmetti.

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