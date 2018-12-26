20 ilde eğitime kar engeli

Türkiye'nin birçok kesiminde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı illerde tedbir amaçlı okullar tatil edildi. İşte, valiliklerden gelen açıklamalar ve okulların tatil olduğu iller...

ÇORUM

Çorum'da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için kent merkezindeki okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

İl genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sungurlu, Bayat, İskilip, Mecitözü, Alaca, Uğurludağ, Oğuzlar ve Laçin ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği duyurulmuştu.

GİRESUN

Giresun'da merkeze bağlı köylerdeki okullar ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, ayrıca köylerden taşıma ile kent merkezindeki okullara gelen öğrencilerin izinli sayılacağı bildirildi.

Bulancak ilçesinde ise Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile Derecikalan,Tandır, Bayındır, Ahurlu, Damudere, Erdoğan, İcilli, Elmalı ve Büyükada köylerinde de eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

KARAMAN

Karaman'da kar nedeniyle kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi.



Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle bugün kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

ORDU

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ünye ve Fatsa ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Yenikent, Fatih, Meydan,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyur ve İnkur mahalleleri ile Fatsa ilçesindeki Aslancami, Geyikceli, Hatipli ile Islamdağ mahallelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.

Ordu Valiliği Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda da eğitime 1 gün ara verildiğini duyurmuştu.

TOKAT

Tokat'ta yoğu kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.



Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bu arada il genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor.

KONYA

Konya'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle kent merkezindeki okullar tatil edildi.



Konya Valiliğinden yapılan açıklama göre, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma dolayısıyla merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Açıklamada ayrıca, "İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gaziler, özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı.

YOZGAT

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle bugün il genelindeki özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

AMASYA

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Amasya Valisi Osman Varol sosyal medya hesabından "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." paylaşımında bulundu.

AFYONKARAHİSAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



AKÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, iki üniversitenin de eğitime bugün ara verdiği, engelli ve hamile memurların da izinli olduğu belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada da Afyonkarahisar merkez ile merkeze bağlı Emirdağ, Bayat, Bolvadin, Çay, Sultandağı, Sandıklı, Hocalar, Kızılören, Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Şuhut ve Çobanlar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir günlük ara verildiği duyurulmuştu.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 1 gün süreyle idari izinli sayıldıkları aktarılmıştı.

DENİZLİ

Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçeleri ile Pamukkale'nin bazı mahallelerinde okullar tatil edildi.



Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Denizli Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçelerinde bugün eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında ayrıca, "Pamukkale ilçemizde, yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba günü Gözler, Belenardıç, Uzunpınar, Güzelpınar ve Akdere mahallelerimizdeki okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Babadağ ilçemizde de kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü taşıma kapsamındaki öğrencilere okullar tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SAMSUN

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçelerinin ardından Canik, Tekkeköy, Salıpazarı ve Alaçam'da taşıma merkezli okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi. Canik, Tekkeköy ve Salıpazarı ilçelerinde taşıma merkezli okulların bir gün süre ile tatil edildiği, merkez okullarına taşımayla gelen öğrencilerin izinli sayılacağı duyuruldu. Alaçam ilçesinde de Kızlan İlk ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.

Daha önce Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de gece yarısı başlayan kar yağışının ardından Kürtün ilçesinde eğitime bir gün ara verilirken, il genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özellikle sahile yakın olan Kürtün ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bu ilçedeki tüm köy yolları ulaşıma kapanırken, yağış nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullara bir gün ara verildi.

KAYSERİ

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim olan okullar bir gün tatil edildi.

Kayseri'de başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı, Sarız, Özvatan, Sarıoğlan ilçelerinde taşımalı eğitime, Felahiye ve İncesu ilçelerinde ise köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli kar yağışı nedeni ile okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle il genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile diğer eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba (bugün) günü ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engellilerin aynı tarihte idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

NİĞDE

Niğde’nin Çiftlik İlçesinde yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi. Çiftlik Kaymakamlığı tarafından yoğun kar yağışı nedeni ile bütün okulların 26.12.2018 tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de dün gece itibarıyla başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Nevşehir’de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi ve olası buzlanma tehlikesine karşı ilimizde eğitim ve öğretime 26.12.2018 günü ara verilecek olup engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.