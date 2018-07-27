Tweet ifadesi
'PUCCA’ adıyla tanınan Pınar Karagöz, 24 Haziran’da yapılan seçimlerle ilgili sosyal medyada paylaştığı, “Tek umudum kaldı, Pinochet olayı” sözleriyle ilgili savcıya ifade verdi.
Avukatı Mahir Işıkay ve eşi Serhat Osman Karagöz’le dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Karagöz, Basın Suçları Savcılığı’na şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
İfadesinde tweet’in kendisine ait olduğunu söyleyen Karagöz, “Ancak buradan gayri resmi seçim sonuçlarının belli olmaması sebebiyle bir darbe arzuladığım çıkarılmamalıdır” dedi.
‘No’ filminde, referandum sürecinde medyanın başlangıçta Pinochet’in önde gittiğini anlattığını ancak nihai sonucun Pinochet’in aleyhine olduğunu anlatan Karagöz, “Ben de her ne kadar başlangıçta seçimlerde AKP ve Recep Tayyip Erdoğan önde görülse de bu sonucun sabaha doğru değişebileceğini umduğum için böyle bir paylaşım yaptım. Darbenin desteklenmesi bugün hiçbir insan bakımından aka uygun bir durum değildir. Muhalif bir insan olabilirim. Ancak Haklı kin ve düşmanlığa tahrik amacıyla hareket etmedim” dedi.
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