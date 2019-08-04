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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TV kanalı kurdular... Sefaköy’den Suriye yayını

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
TV kanalı kurdular... Sefaköy’den Suriye yayını

Türkiye’deki Suriyeli gazeteci ve televizyoncular tarafından İstanbul’da ‘Suriye TV’ isimli bir televizyon kanalı kuruldu. 200 kişinin çalıştığı kanal Türkiye, Suriye, Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa’daki Suriyelilere yönelik yayın yapıyor. Televizyon kanalı mültecilerin sorunları, Suriye’nin geleceği gibi konuları işliyor.

İSTANBUL Sefaköy’deki stüdyolarından Arapça yayın yapan Suriye TV, uydunun yanı sıra internet üzerinden de izlenebiliyor. Kanalın Genel Müdürü Malek Dağistani, yayınların yüzde 50’sinin haber ve siyasi tartışma programlarından oluştuğunu söyledi, “Programlarımızda, Suriye’nin içinde ve dışında yaşayan Suriyelilerin yaşadıkları sıkıntıları işliyoruz” dedi.

KANALIN FİNANSÖRÜ KATARLI GRUP

Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı kanalda personelin 15’i Türk, geri kalanının çoğunluğu ise Suriyeli. Ancak haberciler arasında Iraklı, Lübnanlı, Ürdünlü gazeteci ve televizyoncular da yer alıyor. Kanalın finansmanını ise Londra’da yayımlanan önde gelen Arapça gazetelerden ‘El Arabi El Cedid’in de sahibi olan Katar merkezli ‘Fadaat’ medya grubu sağlıyor.

SURİYE’YLE İLGİLİ EN SICAK HABERLER

Genel Müdür Malek Dağistani, Suriye’de İdlib, Halep ve Hama’da dört, Türkiye’de Gaziantep ve Hatay’da iki, Avrupa’da üç, ayrıca Washington’da bir muhabirleri olduğunu belirterek şunları söyledi:

TV kanalı kurdular... Sefaköy’den Suriye yayını

“Suriye TV’de çalışanların çoğu profesyonel gazeteci ve televizyoncular. Şu anda Suriye’yle ilgili en son sıcak gelişmeleri en iyi bizim kanaldan takip edebilirsiniz. Özellikle uluslararası medya kuruluşlarının artık Suriye’de pek muhabirleri olmadığını düşünecek olursak; en sıcak haberleri biz veriyoruz.” 

REJİM BÖLGESİNDEN BİLE İZLENİYOR

Özellikle internetteki izlenme oranlarına bakıldığında Suriye TV’nin izlenme rekorları kırdığı görülüyor. Malek Dağistani şöyle devam ediyor: “Bizim kanalın, Suriye’de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde bile izlendiğini görüyoruz. Suriye’deki savaş dokuzuncu yılına girerken Suriye halkı artık dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda. Bu nedenle Suriye’deki ve yurtdışındaki Suriyelilerin toplanabileceği bir platform olması gerekiyordu. Bizim de amacımız bütün Suriyelilere hitap edebilecek bir platform olmak. Örneğin her gün yayınlanan ‘Bir araya gelmek’ isimli programda, Suriye’de ve diasporadaki Suriyelilerin hayatlarının ayrıntılarına dokunmak amacıyla çektikleri acıları, endişeleri ve yaşadıkları sevinçleri konuşuyoruz.”

AMACIMIZ SURİYE’NİN DEMOKRATİK OLMASI

Dağistani, televizyondaki siyasi tartışma programlarına zaman zaman Türk gazeteci ve uzmanların da konuk olduğunu söyledi. Peki Suriye TV siyasi olarak nasıl bir yayın politikasına sahip? Dağistani, bu soruyu şöyle yanıtlıyor: “Bizim amacımız Suriye’nin ileride askeri ya da dini diktatörlük değil tam bir demokrasi olması.”

TV kanalı kurdular... Sefaköy’den Suriye yayını

Fotoğraflar: Selçuk ŞAMİLOĞLU

SOL PARTİYE ÜYE OLDUĞU İÇİN 9 YIL HAPİS YATTI

ŞAM Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Malek Dağistani, Suriye’de Beşar Esad’ın babası Hafız Esad’ın devlet başkanlığı döneminde Esad’ın politikalarını eleştiren sol görüşlü bir partiye üye olduğu için tutuklanmış ve dokuz yıl cezaevinde kalmış. Daha sonra bir kitap yazan ve Washington’daki bir derginin Suriye muhabirliğini yapan Dağistani, Suriye’deki iç savaşın başlamasının ardından 2012’de kızı hakkında tutuklama kararı çıkarılınca ailesiyle birlikte Türkiye’ye kaçmış. Türkiye’de bulunduğu süre zarfında çeşitli medya kuruluşlarına danışmanlık yapan Dağistani, yaklaşık iki ay önce Suriye TV’nin genel müdürlüğüne getirildi.

 

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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