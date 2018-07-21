Tuzla'daki kimyasal kokuya 6.5 yıl istendi
TUZLA’da kanalizasyona kimyasal madde dökerek 97 kişinin zehirlenmesine neden olmakla suçlanan aralarında vidanjör sahiplerinin de bulunduğu 10 kişi hakkında, 6.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
25 Aralık 2017’de 4 mahalleyi etkisi altına alan kokunun kapatılan bir kanalizasyona boşaltılan kimyasal maddeden yayıldığı saptanınca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre 97 kişi kokudan zehirlenerek hastanelere başvurdu.
Bunlardan 71’i şikâyetçi oldu. İSKİ mühendisi Erol Ş., olayı bildirmediği için 1 yıla kadar, vidanjör sahipleri ve şoförlerin de aralarında bulunduğu Cihan K., Ercan K., Hazine K. , Mehmet K. , Mehmet Ali A. , Murat A., Mustafa A., Osman T., Rezzan K. ve Tugay Ç.’nin ise çevreyi kasten kirlettikleri, birden fazla kişinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla 1 yıl 3 aydan 6.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.
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