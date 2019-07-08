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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.07.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Tuzla’da arbede! Polis havaya ateş açtı

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Tuzla’da arbede! Polis havaya ateş açtı

Tuzla’da bir kavga ihbarını değerlendiren polis ekipleri olay yerinde bir kişiyi gözaltına almaya çalışınca vatandaşlarla arbede yaşandı. Arbedenin büyümesi üzerine polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Yaşanan sıcak anlar ise kameralarca saniye saniye kaydedildi. Tuzla Şifa Mahallesinde önceki gün polis ekiplerine kavga ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bu sırada bir kişiyi gözaltına almaya çalıştı. Çevrede bulunan esnaf gözaltına alınan şahsın olayla ilgisi olmadığını söyleyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Bunun üzerine şahıslarla polis arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri kalabalığı uzun süre dağıtamadı. Bunün üzerin polis ekipleri silahlarını çıkararak havaya ateş açtı. Uzun süren gerginlik polisin bu hamlesiyle son buldu. Öte yandan yaşanan bu anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Polisin, onlarca vatandaşın birbirine girdiği kavgaya müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde onlarca vatandaş kavga ediyor, polis tarafları ayırmak için kavgaya müdahale ediyor. Daha sonra polis ekipleri bir vatandaşı gözaltına almaya çalışıyor. Kalabalık polise tepki gösterince polis ekipleri havaya art arda ateş açıyorlar.

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