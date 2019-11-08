TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'na nasıl gidilir? TÜYAP hangi günler ziyarete açık?
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 'Edebiyatımızda 50 Kuşağı' ana temasıyla misafirlerini ağırlıyor. 10 Kasım tarihine kadar çok sayıda kitapseverin yazarlarla buluşacağı İstanbul Kitap Fuarı'nda, TÜYAP'a katılmak isteyenler, konuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'na nasıl gidilir? TÜYAP hangi günler ziyarete açık? İşte, o konu hakkında merak edilenler.
2019 TÜYAP Kitap Fuarı 2 Kasım Cumartesi günü ziyaretçilerine kapılarını açtı. 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılması beklenen fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günleri yer alacak. İşte, "TÜYAP hafta sonları açık mı?" "İstanbul Kitap Fuarı nerede?" sorularına cevap arayanlar için detaylı bilgiler ve TÜYAP ziyaret saatleri.
ZİYARET SAATLERİ
Fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
TÜYAP KİTAP FUARI KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANIYOR?
Hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında; Sanat Fuarı ise hafta içi 11.00-19.00, hafta sonu 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile 29. Artist İstanbul Sanat Fuarı, 10 Kasım Pazar akşamı saat 19.00’da sona erecek.
TÜYAP NEREDE?
TÜYAP'ın internet sitesindeki iletişim bilgilerine göre, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece'de yer alıyor.
İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?
METROBÜS İLE ULAŞIM
Metrobüs ile Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.
ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM
Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.
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