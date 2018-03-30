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    TÜVTÜRK araç muayene randevusu nasıl alınır?

    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 18:38 | Son Güncelleme:

    TÜVTÜRK araç muayene randevusu milyonlarca sürücü tarafından araştırılmaya ve sorgulanmaya devam ediyor. Araç muayene zamanı gelen sürücüler bir an önce işlemlerini halledip trafikte yiyecekleri cezaların önüne geçmek istiyorlar. Araç muayene randevusu ihmali hem maddi hem de manevi açıdan büyük zararlara yola açabiliyor. Peki, TÜVTÜRK araç muayene randevusu nasıl alınır?

    Araç muayene randevusunun nasıl alınacağını merak eden yüz binlerce sürücü konuyla alakalı araştırmalarını ve sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyorlar. TÜVTÜRK üzerinden araç muayene randevusu alma işlemi oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Peki, TÜVTÜRK araç muayene randevusu nasıl alınır? 

    MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Muayene randevusu almak isteyen araç sahiplerinin TÜVTÜRK internet sitesinde yer alan ücretsiz randevu bölümünü doldurmaları gerekmektedir. Bu bölümde, randevu almak isteyen araç sahiplerinden Plaka No, Ruhsat Seri ve No ile şehir bilgisi istenecektir. Bu bilgileri doğru veren araç sahipleri, istedikleri gün ve saate randevu isteyebilecek.

    Randevularında değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, site içerisindeki aynı bölümden bilgilerini güncelleyebilecek.

    TÜVTÜRK MUAYENE RANDEVUSU KONUSUNDA UYARIYOR

    Randevuların ücretsiz bir şekilde alınabileceğini ifade eden TÜVTÜRK, ücret isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini resmi internet sitesi üzerinden şu ifadelerle açıkladı;

    "Son zamanlarda çağrı merkezimize gelen şikayetlerde, araç sahiplerinin internetteki reklamlar ve tanıtıcı metinler ile bazı sitelere yönlendikleri ve bu siteler aracılığıyla aldıkları araç muayene randevularının karşılığında da ücret ödedikleri belirlenmiştir. Araç muayene randevuları www.tuvturk.com.tr internet sitemizden ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden bugüne kadar ücretsiz olarak verilmekte olup, bundan sonra ücretsiz olarak verilmeye devam edilecektir.

    Bunun dışında hiçbir internet sitesi ile bağımız veya işbirliğimiz bulunmamaktadır. Araç sahiplerini bu internet siteleri ile ilgili uyarmak ve randevularını internet sitemiz ve çağrı merkezimizden ücretsiz alabileceklerini hatırlatmak isteriz."

    ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    MUAYENE ÖNCESİ BU EVRAKLARI MUTLAKA HAZIRLAYIN

    *Ruhsat (Trafik Tescil Belgesi ve Motorlu Araç Trafik Belgesi)
    Aracınızın ruhsatı muayene sırasında mutlaka yanınızda olmalıdır.

    *Satış ve devirlerde, Tescil Belgesi noter tarafından alındığından yenisi düzenlenene kadar, noter tarafından verilen "EK-44 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge" (geçerlilik tarihi dolmamış) muayene sırasında yanınızda olmalıdır.

    *Trafik Sigortası
    Trafik sigortanızın tarihini muayene öncesi kontrol edin. "Trafik Sigortası" insan taşımada kullanılmayan römorklar hariç tüm araçlar için zorunlu bir belgedir.

    *Vekalet Durumu
    Muayeneye getireceğiniz araç size ait değil ise bu konudaki esaslara uyunuz.
    T.C Kimlik no'sunu gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzu yanınızda getiriniz.

    *LPG/CNG'li Araçlar
    Muayeneye gelirken LPG/CNG Tankının üzerinde yer alan bilgi etiketindeki bilgilerinin okunur şekilde gelmesi gerekmektedir.
    LPG/CNG Tadilatı sonrası muayenelerde "Montaj Tespit Raporu" ve "Gaz Sızdırmazlık Raporu"
    zorunlu evraktır.

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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