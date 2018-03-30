Araç muayene randevusunun nasıl alınacağını merak eden yüz binlerce sürücü konuyla alakalı araştırmalarını ve sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyorlar. TÜVTÜRK üzerinden araç muayene randevusu alma işlemi oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Peki, TÜVTÜRK araç muayene randevusu nasıl alınır?

MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?



Muayene randevusu almak isteyen araç sahiplerinin TÜVTÜRK internet sitesinde yer alan ücretsiz randevu bölümünü doldurmaları gerekmektedir. Bu bölümde, randevu almak isteyen araç sahiplerinden Plaka No, Ruhsat Seri ve No ile şehir bilgisi istenecektir. Bu bilgileri doğru veren araç sahipleri, istedikleri gün ve saate randevu isteyebilecek.



Randevularında değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, site içerisindeki aynı bölümden bilgilerini güncelleyebilecek.



TÜVTÜRK MUAYENE RANDEVUSU KONUSUNDA UYARIYOR



Randevuların ücretsiz bir şekilde alınabileceğini ifade eden TÜVTÜRK, ücret isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini resmi internet sitesi üzerinden şu ifadelerle açıkladı;



"Son zamanlarda çağrı merkezimize gelen şikayetlerde, araç sahiplerinin internetteki reklamlar ve tanıtıcı metinler ile bazı sitelere yönlendikleri ve bu siteler aracılığıyla aldıkları araç muayene randevularının karşılığında da ücret ödedikleri belirlenmiştir. Araç muayene randevuları www.tuvturk.com.tr internet sitemizden ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden bugüne kadar ücretsiz olarak verilmekte olup, bundan sonra ücretsiz olarak verilmeye devam edilecektir.



Bunun dışında hiçbir internet sitesi ile bağımız veya işbirliğimiz bulunmamaktadır. Araç sahiplerini bu internet siteleri ile ilgili uyarmak ve randevularını internet sitemiz ve çağrı merkezimizden ücretsiz alabileceklerini hatırlatmak isteriz."

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

MUAYENE ÖNCESİ BU EVRAKLARI MUTLAKA HAZIRLAYIN



*Ruhsat (Trafik Tescil Belgesi ve Motorlu Araç Trafik Belgesi)

Aracınızın ruhsatı muayene sırasında mutlaka yanınızda olmalıdır.

*Satış ve devirlerde, Tescil Belgesi noter tarafından alındığından yenisi düzenlenene kadar, noter tarafından verilen "EK-44 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge" (geçerlilik tarihi dolmamış) muayene sırasında yanınızda olmalıdır.

*Trafik Sigortası

Trafik sigortanızın tarihini muayene öncesi kontrol edin. "Trafik Sigortası" insan taşımada kullanılmayan römorklar hariç tüm araçlar için zorunlu bir belgedir.

*Vekalet Durumu

Muayeneye getireceğiniz araç size ait değil ise bu konudaki esaslara uyunuz.

T.C Kimlik no'sunu gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzu yanınızda getiriniz.

*LPG/CNG'li Araçlar

Muayeneye gelirken LPG/CNG Tankının üzerinde yer alan bilgi etiketindeki bilgilerinin okunur şekilde gelmesi gerekmektedir.

LPG/CNG Tadilatı sonrası muayenelerde "Montaj Tespit Raporu" ve "Gaz Sızdırmazlık Raporu"

zorunlu evraktır.