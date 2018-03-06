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    Tuvalet çukuru kazıyordu, Roma dönemi eseri buldu

    DHA
    06.03.2018 - 12:21 | Son Güncelleme:

    Adana’nın Kozan ilçesinde, evinin arka bahçesine tuvalet çukuru açan Serkan Biçer, Roma dönemine ait olduğu belirtilen mozaik buldu.

    Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hamamköyü Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası Serkan Biçer, evinin arkasındaki alanda tuvalet çukuru açmaya başladı. Yaklaşık 1 metre derinlikte renkli taşlara rastlayan Biçer, durumu eşi Yasemin Biçer’e anlatıp, tarihi eser olabileceğini düşünerek jandarmaya haber verdi. Olay yerine Adana Müzeler Müdürlüğü’nden arkeologlarla gelen jandarma, inceleme yaptı. Arkeologlar, mozaiklerin Roma dönemine ait olabileceğini, alanın 1600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Bunun üzerine jandarma, kalıntıların bulunduğu alanın çevresine kamera sistemi yerleştirerek koruma altına aldı. Bölgede kazı yapılması kararı alındığı belirten ev sahibi Serkan Biçer, "Tapulu arsamıza tuvalet çukuru kazmak istedim. Kazarken, bazı renkli taşlara rastladım. Kazdıkça daha farklı desenler ortaya çıkmaya başladı. O da desenleri ve renkli taşları görünce şaşırdı. Bunların tarihi değerinin olduğunu söyleyerek jandarmaya haber verdik. Gelen görevliler önümüzdeki günlerde burada yaklaşık bir dönüm arazi üzerinde kazı çalışmasının yapılacağı ve bu kazıdan sonra daha net bir bilgi elde edileceğini söyledi" dedi.

    Tuvalet çukuru kazıyordu, Roma dönemi eseri buldu

    Etiketler: roma dönemi , mozaik , son dakika
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