Tutuklular için YSK’ya başvurdu
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) tutukluların 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmalarına kısıtlama getiren kararına ilişkin yine YSK’ya şikâyette bulundu.
Tanal, YSK’nın cezaevindeki tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin ‘kayıtlı oldukları seçim çevresinde ve o seçim türlerinde’ oy kullanabilmesine olanak sağlayan kararına tepki göstererek, cezaevindeki 55 bin 574 tutuklunun çok büyük bölümünün seçim bölgesindeki cezaevlerinde kalmadığı için oy kullanamayacağını söyledi. Kararın iptali için YSK’ya başvuran Tanal, “Yüksek Seçim Kurulu kendi eliyle seçmen hakkını kısıtlayan bir karara imza atarak tarihe geçmiştir ve bu karardan ivedilikle dönülmelidir. YSK’nın 1133 no’lu kararı adeta kanun niteliğindedir. Anayasa’nın 87’nci maddesi uyarınca yasa yapma görevi yasamanın yani TBMM’nin tekelindedir. YSK, kendisini TBMM’nin yerine koyarak yeni kanun yapmaktadır ve söz konusu durum tam anlamıyla yetki gaspıdır” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle