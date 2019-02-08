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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tutuklu kalmadı

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Tutuklu kalmadı

Ergenekon davasının delilleri arasında yer alan ve CHP eski milletvekili Dursun Çiçek’in ıslak imzasının bulunduğu iddia edilen “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” belgesine ilişkin rapor düzenleyerek kumpas kurdukları iddia edilen aralarında adli tıp uzmanlarının da bulunduğu 18 sanıklı davada tutuklu sanık kalmadı.

İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davanın tutuklu tek sanığı Jandarma Kriminal Dairesi eski Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu ile bazı tutuksuz sanıklar geldi. Sanıklardan şikayetçi olan Dursun Çiçek de duruşmaya katıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mahkeme heyeti, Burhanettin Cihangiroğlu’yu, savunmasının alınmış olması, delillerin büyük oranda toplanmış bulunması, kaçma ve delilleri karartma şüphesini gösteren somut olguların bulunmaması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza adli kontrolü uygulanarak tahliye etti.

Burhanettin Cihangiroğlu, “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” belgesine ilişkin rapor düzenleyerek kumpas kurdukları iddialarına ilişkin davada yargılanırken FETÖ’nün TSK yapılanması tarafından örgüt içi haberleşmek amacıyla kullanılan ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 

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