Tutuklu kalmadı
Ergenekon davasının delilleri arasında yer alan ve CHP eski milletvekili Dursun Çiçek’in ıslak imzasının bulunduğu iddia edilen “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” belgesine ilişkin rapor düzenleyerek kumpas kurdukları iddia edilen aralarında adli tıp uzmanlarının da bulunduğu 18 sanıklı davada tutuklu sanık kalmadı.
İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davanın tutuklu tek sanığı Jandarma Kriminal Dairesi eski Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu ile bazı tutuksuz sanıklar geldi. Sanıklardan şikayetçi olan Dursun Çiçek de duruşmaya katıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Mahkeme heyeti, Burhanettin Cihangiroğlu’yu, savunmasının alınmış olması, delillerin büyük oranda toplanmış bulunması, kaçma ve delilleri karartma şüphesini gösteren somut olguların bulunmaması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza adli kontrolü uygulanarak tahliye etti.
Burhanettin Cihangiroğlu, “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” belgesine ilişkin rapor düzenleyerek kumpas kurdukları iddialarına ilişkin davada yargılanırken FETÖ’nün TSK yapılanması tarafından örgüt içi haberleşmek amacıyla kullanılan ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
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