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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
18.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Tutuk silah’tan serbest

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
‘Tutuk silah’tan serbest

Belediye işçisi Murat Girişken, kendisinden boşanmak isteyen eşi Emine Girişken’i ayağından vurarak yaraladı. Eşinin anne ve babasının ise başına silah dayadı. İddiaya göre silah tutukluk yaptı. Girişken, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Murat Girişken (51) ile Emine Girişken (42) 5 yıl önce evlendi. Önceki evliliklerinden 3 çocukları olan çift arasında sorunlar yaşanmaya başladı. Emine Girişken gördüğü şiddet üzerine yılbaşı öncesi evi terk etti. Murat Girişken 2 Ocak akşamı, barışmak istediğini söyleyerek eşinin ailesi ile yaşadığı eve gitti. Murat Girişken, eşi Emine ve eşinin annesi Saniye Dirican (63) ile mutfakta konuşmaya başladı. Baba Orhan Dirican (69) ise damadını görmemek için odada tek başına oturuyordu.

‘Tutuk silah’tan serbest

‘KABZASIYLA BAŞIMA VURDU’

Konuşma kısa sürede tartışmaya dönünce Murat Girişken, önce panjurları kapattı sonra belindeki silahı çıkardı. Anne Saniye Dirican o anları emniyet ifadesinde şöyle anlattı: “Tabancayı bana doğrulttu. Sonra yerde yatan kızıma ateş etti. Çünkü önüme geçen kızımı saçından tutarak yere fırlatmıştı. Tabancayı yine benim kafama doğrulttu. Tetiğe bastı. ‘Tık’ diye bir ses geldi. Tabanca ateş almadı. Bunun üzerine silahın kabzasıyla başıma vurdu, yere düştüm.”

‘Tutuk silah’tan serbest

‘TETİĞE BASTI, ÇIT SESİ GELDİ’

Emine Girişken atardamarına denk gelen ve dizinin altındaki kemiği parçalayan kurşun nedeniyle yerde baygın yatarken, annesi ise başına aldığı darbe ile yere yığıldı. Murat Girişken elindeki silahla mutfaktan hızla çıktı. Koridorda baba Orhan Dirican ile karşılaştı. Silahını bu kez Dirican’a doğrulttu. Baba Dirican ise olayı “Ben odadayken bir silah sesi ve bağırtı duydum. Hemen kalkıp odanın kapısını açtığımda damadımla karşılaştım. Bana sinkaflı küfürler edip ‘Hepinizi mahvedeceğim’ diyerek elindeki silahı doğrulttu, tetiğe bastı. Tetikten ‘çıt’ diye bir ses geldi, silah ateş almadı” diye anlattı.

Emine Girişken kaldırıldığı hastanede 10 gün tedavi gördü. Murat Girişken ise olaydan bir gün sonra polislere teslim oldu. Girişken emniyet ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek aralarında tartışma yaşandığını öne sürdü. Eşini yaraladığı silahı ise olay sonrası dereye attığını söyledi.

‘VİDEOLARINI YAYARIM’ TEHDİDİ

Girişken, iddiaya göre eşinin bir akrabasını da arayarak “Emine şikâyetini geri alsın. Aksi halde gizlice çektiğim videolarını yayacağım” diyerek tehdit etti. Girişken savcılık sorgusu sonrası adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edildi. Adli kontrol kararıyla da serbest bırakıldı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı verdi.

‘TUTUKLAMA TALEP ETTİK’

Emine Girişken ve ailesinin avukatı Tuba Torun ise şunları söyledi: “Şüpheli, Girişken’i ve annesi ile babasını öldürmeyi tasarlamış. Öldürme eylemi, silahın tutukluk yapması sebebiyle teşebbüs aşamasında kalmış. Bu kişinin, o akşam yanında işkence aletleri de getirdiği tahmin ediliyor. Çünkü daha önce de eşinin ellerini ve ağzını koli bandı ile bantlayarak şiddet uygulamış. Tüm bunlara rağmen adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Aile boyu katliam yapacak kadar gözünü karartmış bir kişi halen dışarıda. Ne müvekkil ne anne-babası dışarı çıkabiliyor. Bu kişi halen müvekkili tehdit ediyor. Koruma kararını dahi ihlal ediyor. Tutuklanmasını talep ettik.”

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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