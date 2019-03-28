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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.03.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

TUS tercihleri ne zaman? ÖSYM'nin erişime açacağı tarih belli oldu mu?

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TUS tercihleri ne zaman? ÖSYM'nin erişime açacağı tarih belli oldu mu?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercihleri, sınavın tamamlanmasının ardından birçok adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Açıklanan kontenjan bilgilerine göre TUS tercihlerini gerçekleştirecek olan doktorlar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya odaklandı. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TUS tercihleri, alanlarında uzmanlaşmak isteyen birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son günlerin araştırılan konuları arasında yer alan TUS tercihleri, ÖSYM'nin belirleyeceği tarihlerde alınacak. Peki, TUS tercihleri nasıl gerçekleştirilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Doktorların gerçekleştireceği TUS tercihleri, geçtiğimiz dönem sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde başlamıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında TUS tercihlerinin 4 Nisan tarihinde başlayacağı öngörülebilir. 

SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

24 Şubat 2019 tarihinde uygulanan 2019-TUS (1. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 21 Mart 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

KONTENJANLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİ İÇİN AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ PUANININ HESAPLANMASI

Yerleştirme işlemi Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözleşmeli aile hekimleri için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmasını isteyen adaylar bu alandaki “Sözleşmeli Aile Hekimiyim. Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanımın (A) hesaplanmasını istiyorum.” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Bu amacı taşımayan adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan adaylara “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adaylar için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmayacaktır.

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