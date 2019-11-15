Turuncu listedeki El Kaide üyesi yakalandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın terör arananlar listesinde turuncu renk kategorisinde aranan El Kaide terör örgütü üyesi 29 yaşındaki Mevlüt Cüşkün, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mevlüt Cüşkün adlı El Kaide üyesinin Suriye’den İstanbul’a geldiğini belirledi. Yapılan tespitin ardından düzenlenen operasyonda Mevlüt Cüşkün gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Mevlüt Cüşkün sorguya alındı.
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