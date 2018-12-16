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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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16.12.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Türkiye'nin konuştuğu villalarla ilgili flaş gelişme

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr

Mudurnu’da şato tipi mimarisiyle dikkat çeken Burj Al Babas’ın da içinde bulunduğu Sarot Gruop bünyesindeki üç şirketin iflasıyla ilgili İstanbul 3. Ticaret Mahkemesi verdiği iflas kararının gerekçesini açıkladı. Kararda konkordato talebinde bulunan şirketin mali durumunu iyileştirme, geçmişte olan ve gelecekte oluşacak borçlarını ödeyebilecek duruma geleceğine dair gerçekçi ihtimalin bulunmadığı belirtildi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde şato tipi mimarisiyle dikkat çeken Burj Al Babas projesini de içinde bulunduran Sarot Gruop, Haziran ayında bünyesindeki üç şirket için konkordato talebiyle İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme şirketin mali tablolarının incelenmesi için geçtiğimiz temmuzda üç aylığına geçici komiser heyeti atadı. Heyet, şirketlerin mali durumunun ayrıntılı incelemesi için biraz daha zaman istedi. Mahkeme de heyete 13 Kasım’a kadar süre tanıdı. Çalışmalarını 30 Ekim’de tamamlayan heyet nihai raporunu mahkemeye sundu. Mahkeme 9 Kasım’daki duruşmasında tarafları tekrar dinledi ve komiser heyetinden gelen raporlar doğrultusunda konkordato talebini red ederek üç şirket hakkında iflas kararı verdi. Mahkeme gerekçeli kararını 30 Kasım’da açıkladı.

“ALACAKLI İÇİN YARARLI OLMAZ”

Kararda geçici komiser heyeti tarafından hazırlanan nihai rapora atıfta bulunuldu. Kararda, komiser heyetinin raporunda belirttiği, “şirketin sunmuş olduğu konkordato ön projelerinin uygulamasının mümkün görünmediği, bu aşamada kesin mühlet yönünde hüküm kurulmasının alacaklar bakımından yararlı olmayacağı” yönündeki görüşüne yer verildi. Geçici komiser heyetinin hazırladığı raporu dikkate alan mahkeme, gerekçeli kararında konkordato talebinde bulunan şirketlerle ilgili verdiği iflas kararının gerekçesini, “mali durumunu iyileştirme, önceden doğmuş ve gelecekte doğacak borçlarını ödeyebilecek duruma geleceğine dair gerçekçi ihtimalin bulunmadığı, konkordato ön projelerinin uygulamasının mümkün görülmediği” ifadesiyle belirtti.

İtiraz edeceklerini belirtmişlerdi

Sarot Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, mahkemenin iflas kararından sonra alacaklarını tahsil etmeleri durumunda borçlarını ödeyebilecek durumda olduklarını ve karara itiraz edeceklerini söylemişti.

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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