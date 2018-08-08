Türkiye'nin konuştuğu seri katil! Askerlik detayı yakalatmış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye'nin konuştuğu seri katil! Askerlik detayı yakalatmış
GeriGündem Türkiye'nin konuştuğu seri katil! Askerlik detayı yakalatmış
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
KAYSERİ (AA)
08.08.2018 - 15:58, Son Güncelleme:

Türkiye'nin konuştuğu seri katil! Askerlik detayı yakalatmış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! Askerlik detayı yakalatmış

Kayseri'de villanın güvenlik görevlisi emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı gasp amacıyla av tüfeğiyle öldüren Hamdi Kayapınar'ı yakalayan polis ekipleri, cinayeti zanlının 1998-2001 yılları arasında da 6 kişiyi aynı amaç ve yöntemle öldürmesinden yola çıkarak aydınlattı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'ndeki bir villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ın (47) 6 gün önce, bulunduğu kulübede pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili çalışma yürüten polis, cinayet öncesi ve sonrasına ait yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, cinayet zanlısının bisikletle olay yerinde bir gün önce keşif yaptığını, ertesi gün yine bisikletle olay yerine gelerek eldiven ile maske kullanıp Yılmaz'ı av tüfeği ile öldürdüğünü, daha sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne gittiğini tespit etti.

Zanlının eşkalı ve cinayet yöntemi üzerinde duran ekipler, aynı mahallede 1998-2001 yılları arasında 6 kişinin benzer şekilde öldürülmesiyle ilgili bu yıllara ait güvenlik kamerası kayıtlarını da izledi. Ekipler, eşkal ve olayın işleniş yönteminden zanlının, 6 kişiyi öldüren, biri polis 2 kişiyi de yaralayan ve bu suçlardan dolayı 16 yıl hapis cezası yatıp geçen yılın şubat ayında tahliye edilen Hamdi Kayapınar olduğunu belirledi.
Dün gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Hamdi Kayapınar, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

CİNAYETLERE 18 AY ARA VERİNCE...

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, 1998-2001 yılları arasında av tüfeğiyle 6 kişinin öldürülmesi, biri polis memuru 2 kişinin yaralanması olayını araştıran polis, bu 3 yılda birbirini izleyen 18 aylık dönemde, suçlara ara verildiğini tespit etmişti. Bu dönemin, askerlik süresi kadar olmasını dikkate alan polis, suçların işlendiği bölgede 1998-2001 yılları arası askerlik yapanlara yönelik başlattığı araştırmada, Hamdi Kayapınar ismi üzerine yoğunlaşmıştı.

Evinde yaptığı aramada kanlı gömlek bulan polis, Kayapınar'ı gözaltına almıştı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Kayapınar, gasp amacıyla 6 kişiyi öldürdüğünü, 4 kişiyi de yaraladığını itiraf etmişti. Kayapınar'ın cinayetlerde kullandığı ve bir av bayisinden çaldığını söylediği av tüfeği de evlerinin bahçesinde gömülü bulunmuştu. Kayapınar o dönemki ifadesinde, geceleri gasp amacıyla “avlanmaya” çıktığını, öldürdüklerini “av”, gasbettiği para ve kıymetli eşyaları da “av ganimeti” olarak gördüğünü belirtmişti.

Daha 14 yaşındayken “kıskançlık" yüzünden öz kardeşini iple boğarak öldüren ve 4 yıl cezaevinde kalan Kayapınar, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini anlatmıştı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Kayapınar'a 6 kez ömür boyu hapis, yaralama ve gasp suçlarından da çeşitli hapis cezaları verilmişti. Zanlı, 2016'da denetimli serbestlik uygulaması kapsamında salıverilmiş ancak kendi isteğiyle tekrar cezaevine dönmüştü. İşlediği suçlardan Kayseri ve Sivas'taki cezaevlerinde toplam 16 yıl kalan Kayapınar, geçen yıl şubatta tahliye edilmişti.

Seri katili 950 saatlik güvenlik kamera görüntüleri yakalattı
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şoke eden kapı zili detayı! Örgütün önemli isimleri Antalya'da yakalandı…

Freni boşalan biber yüklü kamyonet mezarlığa girdi

Çifte cinayetin detayları ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu seri katil! Askerlik detayı yakalatmış