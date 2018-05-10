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    Türkiye'nin konuştuğu adam o anları anlattı

    İHA
    10.05.2018 - 15:48 | Son Güncelleme:

    Ankara Mamak’ta geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan selde sürüklenen aracın kaportasına tutunarak kurtulmaya çalışan Seyid Muhammed Ameen, “O an çok korktum ve bildiğiniz ölümü yaşadım. Dua ettim ve Kelime-i Şehadet getirdim” dedi.

    Musul’dan 1 yıl 8 ay önce eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Türkiye’ye göç ederek Mamak'ta yaşamaya başlayan Seyid Muhammed Ameen, geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan selde yaşadıklarını anlattı.

    Ameen, “Önce yağmur başladı ve belli bir süre sonra sel başladı. Sel başladıktan sonra arkadaşın mallarını kurtarmak için ona yardım etmeye başladım. Öndeki malları kurtardık, kaldırıma çıkardık” dedi.

    Daha sonra suyu engellemeye çalıştıklarını belirten Ameen, “Bir anda duvar çatlayınca bütün malı götürdü. Bende malların arasında sıkıştım. Su beni aşağıya kadar götürdü. Aşağı doğru giderken bir arabanın üstüne atladım. Arabanın üstünde köprüye kadar gittim. O an çok korktum ve bildiğiniz ölümü yaşadım. Dua ettim ve Kelime-i Şehadet getirdim. Benim işim yok şu an, arkadaşa yardım ediyorum burada” şeklinde konuştu.

    Türkiyenin konuştuğu adam o anları anlattı

    Türkiyenin konuştuğu adam o anları anlattı

    Etiketler: Ankara , gündem
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