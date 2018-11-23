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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.11.2018 - 16:27, Son Güncelleme:

Türkiye'nin kanını donduran öğretmenle ilgili flaş gelişme

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ANKARA’daki özel bir anaokulunda çalışan çocuk gelişimi uzman öğreticisi Elif Naz Ç., iddiaya göre, okula izinsiz getirdiği yeğenini ağladığı sırada ağzını eliyle kapatarak susturmaya çalıştı. Stajyer öğretmen tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülere, sosyal medyadan tepki yağdı. Elif Naz Ç., görevden alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun ağzını kapatarak susmasını bekleyen öğretmen olayıyla ilgili inceleme başlattı. 

Etimesgut ilçesindeki Özel Ayışığı Anaokulu’nda geçen Salı günü meydana geldiği belirlenen olayda, okulda çalışan çocuk gelişimi uzman öğreticisi Elif Naz Ç., iddiaya göre, yeğenini okula izinsiz getirdi. Elif Naz Ç., okulda ağlamaya başlayan yeğenini, vücuduyla üzerine abanıp, ağzını eliyle kapatarak susturmaya çalıştı. Daha sonra çocuğa "Sustun mu?" diye bağıran Elif Naz Ç.’nin bu davranışı, okuldaki stajyer öğretmen tarafından cep telefonu ile kaydedildi. sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Okulda çocukları bulunan anne ve babalar da bu sabah saatlerinde anaokuluna akın etti. Veliler, olayla ilgili okul yönetimine tepki gösterdi.

"OLAYI AÇIK AÇIK İFŞA ETTİM"

Özel Ayışığı Anaokulu’nun sahibi Banu Yıldırım, yaptığı açıklamada, olayın çok üzücü olduğunu ve görüntüleri gördükten hemen sonra müdahale ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Öğretmenle ilgili gerekli soruşturmalar başlatılmış ve sonrasında da bu iş yargıya gitmiştir. Bunu kurum olarak ortaya çıkaran ve öğretmenle ilgili bütün girişimlerde bulunan bizzat kurum olarak biziz. 5 yıldır hizmet verdiğim anaokulunda bugüne kadar herkesin çok takdir ettiği, Eryaman değil Ankara’nın genelinde velilerin özellikle tercih ettiği, yaptıklarıyla insanlara örnek olan, takdir alan, birçok velinin çocuğunu yazdırmak için mücadele ettiği bir okul olarak bugüne kadar her evladı kendi evladı gibi benimsemiş, onlara gelecek en ufak bir zararda kurumunun dahi, kendi adımı dahi düşünmeden olayı açık açık ifşa etmiş bir insan olarak, tüm halkın, tüm basının bu konuda göstermiş olduğu duyarlılık beni mutlu ediyor. Kurumlara destek olalım ki, kurumlar bu durumlarda yıpratılmasın ki bundan sonra kurumlarda olan olaylar açığa çıkabilsin, ifşa edilebilsin. Ben doğru olduğuna inandığım, kurumum da zedelenecek olsa hiçbir şekilde öğretmeni korumamak gerektiğini, böyle insanların öğretmenlik yapmaması gerektiğine inanan bir insanım. Şu anda kurumumla alakalı yapılan açıklamalardan dolayı üzgünüm. Çünkü biz bunu açığa çıkarmazsak, başkaları bunu açığa çıkarmazsa diğer kurumlarda olan öğretmenler bu durumlar yüzünden korkarlar, ifşa edilmekten, rencide edilmekten korkar da böyle durumlar saklanırsa, nasıl olacak? Ben susarsam, o susarsa nasıl olacak? Lütfen kurumlara destek olalım ki sonrasında başka kurumlarda böyle olaylar yaşanırsa bu olaylar örtbas edilmesin. Konu yargıya yansımıştır. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağım."

İNCELEME BAŞLATILDI 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun ağzını kapatarak susmasını bekleyen öğretmen olayıyla ilgili inceleme başlattı. Başsavcılık, çocuğun ağzını kapatarak susmasını bekleyen öğretmen olayıyla ilgili, "Görüntülere konu olayın mağdur ve müştekilerinin tespit edilerek ifadelerinin alınması, kamera kayıtlarının geçmişe dönük olarak temin edilip incelenmesi hususunda Etimesgut Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir" açıklamasını yaptı. 

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