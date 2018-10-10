Türkiye'nin gündemine damga vurmuÅŸtu! 2 metrelik Serap'la ilgili flaÅŸ açÄ±klama
Erzurum Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut UÃ§ar yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 2 metre boyu ve Ã§eÅŸitli hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle toplum iÃ§inde sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan Serap Demir'in ilgili kurumlarca planlanan tedavileri kabul etmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Erzurum Aile Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde, aynÄ± kurumun Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cemil Ä°lbaÅŸ, Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut UÃ§ar ve Erzurum ValiliÄŸi Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma VakÄ±f MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Haluk Ä°lhan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.Â UÃ§ar, toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Serap Demir'in 2013 yÄ±lÄ±ndan beri Erzurum'daki Ã¼niversite ve devlet hastanelerine Ã§eÅŸitli hastalÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± baÅŸvuruda bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Demir'e baÅŸvurduÄŸu birimlerce tedavi olanaÄŸÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan UÃ§ar, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:Â
"Serap'Ä±n fiziksel ve cinsiyetiyle ilgili Ã§eÅŸitli tanÄ±larÄ± mevcut. BunlarÄ± kiÅŸisel mahremiyet nedeniyle paylaÅŸamÄ±yoruz. Serap'Ä±n hastalÄ±k tanÄ±larÄ±yla ilgili ilimizde her tÃ¼rlÃ¼ tedavisi yapÄ±labiliyor. Serap yakÄ±n zamanda Ã¼niversite hastanemizin KadÄ±n DoÄŸum, Ãœroloji ve Plastik Cerrahi birimlerimizce multidisipliner olarak planlanan tedaviyi daha Ã¶nceden reddetmiÅŸtir."Â
UÃ§ar, Demir'in hastalÄ±ÄŸÄ± ve iÃ§inde bulunduÄŸu sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, kendisine ulaÅŸÄ±lmasÄ± ya da ailenin irtibat kurmasÄ± ndilerine ulaÅŸmasÄ± durumunda psikolojik destek eÅŸliÄŸinde tedavilerinin yaptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â Erzurum'da 15 bin kiÅŸiye Ã¼cretsiz evde bakÄ±m ve tedavi hizmeti sunduklarÄ±nÄ± dile getiren UÃ§ar, bu tarz hastalara ulaÅŸÄ±lmasÄ± durumunda her tÃ¼rlÃ¼ hizmeti vermeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.Â
Demir ailesine gerekli saÄŸlÄ±k ve sosyal destek verildiÂ
Cemil Ä°lbaÅŸ da Serap Demir ve ailesiyle yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, genÃ§ kÄ±zÄ±n sÃ¼rekli aynÄ± adreste ailesiyle oturduÄŸunu tespit ettiklerini belirterek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â
"Demir ailesine kurumuz baÅŸta olmak Ã¼zere Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve AtatÃ¼rk Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma Hastanesince gerekli saÄŸlÄ±k ve sosyal anlamda destek verilmiÅŸtir. Serap Demir 2011 yÄ±lÄ± mart ayÄ±nda evden kaÃ§masÄ± sonrasÄ±Â saÄŸlÄ±k tedbirleri kapsamÄ±nda 5 ay kurumuzda kalmÄ±ÅŸ ve ailenin talebi Ã¼zerine aileye teslim edilmiÅŸtir. Ailede 3 engeli kardeÅŸ var. Ekim 2011 itibarÄ±yla kardeÅŸinin adÄ±na anneleri evde bakÄ±m Ã¼creti almakta ve bu kapsamda aileye 2011 yÄ±lÄ±ndan itibaren 52 bin 310 lira Ã¶denmiÅŸtir."Â
Devlet ailenin diÄŸer engelli Ã§ocuklarÄ±na yardÄ±m etmiÅŸÂ
Aile Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Demir ailesinin engelli diÄŸer Ã§ocuklarÄ± iÃ§in de 2013 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla sosyal ve ekonomik destek kapsamÄ±nda 34 bin lira destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°lbaÅŸ, Serap Demir ve ailesine kurum ve kuruluÅŸlar hakkÄ±nda detaylÄ± bilgilendirmelerin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â
Erzurum'da her ay dÃ¼zenli olarak 7 bin 905 kiÅŸiye kiÅŸi baÅŸÄ± bin 179 lira hasta bakÄ±m Ã¼creti verildiÄŸini anlatan Ä°lbaÅŸ, "Serap kÄ±zÄ±mÄ±z ile dÃ¼n telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapÄ±ldÄ±. Serap'a detaylÄ± bilgilendirme yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen kendisi 'hiÃ§bir ÅŸekilde kurumlarÄ±n hizmetini istemediÄŸi, kurum hizmetlerini bildiÄŸini ve istediÄŸi zaman ilgili kurumlara ulaÅŸabileceÄŸini' ifade etti. Devletimiz baÅŸta Serap kÄ±zÄ±mÄ±z olmak Ã¼zere sosyal politikalar kapsamÄ±nda bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±na devlet ilkesi gereÄŸi kol kanat germektedir. Sosyal politikalar kapsamÄ±nda Ä°nsan haklarÄ± temelli sosyal politikalar Ã¼retme, geliÅŸtirme ve uygulamada Ã¼lkemiz dÃ¼nyanÄ±n sayÄ±lÄ± Ã¼lkeleri arasÄ±ndadÄ±r."Â
Demir ailesi her ay devletten sosyal yardÄ±m alÄ±yorÂ
VakÄ±f MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°lhan da Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma VakfÄ±nca aileye Serap Demir ve iki engelli kardeÅŸi iÃ§in aylÄ±k bin 301 lira engelli aylÄ±ÄŸÄ± ve 35 lira ÅŸartlÄ± eÄŸitim yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â Aileye gÄ±da, kÃ¶mÃ¼r ve nakdi yardÄ±mlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ä°lhan, ailenin mÃ¼racaatlarÄ± kapsamÄ±nda ise 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ve nisan aylarÄ±nda kendilerine bin 250 lira yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â Ä°lhan, ailenin Ã§eÅŸitli nedenlerle devletten aldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zenli sosyal yardÄ±mlarÄ±n aylÄ±k toplamÄ±nÄ±n 3 bin 355 lira olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.
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