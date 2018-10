Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, aynı kurumun İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar ve Erzurum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Haluk İlhan'ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Uçar, toplantıda yaptığı konuşmada, Serap Demir'in 2013 yılından beri Erzurum'daki üniversite ve devlet hastanelerine çeşitli hastalıklarından dolayı başvuruda bulunduğunu söyledi. Demir'e başvurduğu birimlerce tedavi olanağının sağlandığını vurgulayan Uçar, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Serap'ın fiziksel ve cinsiyetiyle ilgili çeşitli tanıları mevcut. Bunları kişisel mahremiyet nedeniyle paylaşamıyoruz. Serap'ın hastalık tanılarıyla ilgili ilimizde her türlü tedavisi yapılabiliyor. Serap yakın zamanda üniversite hastanemizin Kadın Doğum, Üroloji ve Plastik Cerrahi birimlerimizce multidisipliner olarak planlanan tedaviyi daha önceden reddetmiştir."



Uçar, Demir'in hastalığı ve içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle sorunlar yaşadığını ifade ederek, kendisine ulaşılması ya da ailenin irtibat kurması ndilerine ulaşması durumunda psikolojik destek eşliğinde tedavilerinin yaptırılacağını kaydetti. Erzurum'da 15 bin kişiye ücretsiz evde bakım ve tedavi hizmeti sunduklarını dile getiren Uçar, bu tarz hastalara ulaşılması durumunda her türlü hizmeti vermeye hazır olduklarını aktardı.



Demir ailesine gerekli sağlık ve sosyal destek verildi



Cemil İlbaş da Serap Demir ve ailesiyle yapılan görüşmelerde, genç kızın sürekli aynı adreste ailesiyle oturduğunu tespit ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Demir ailesine kurumuz başta olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesince gerekli sağlık ve sosyal anlamda destek verilmiştir. Serap Demir 2011 yılı mart ayında evden kaçması sonrası sağlık tedbirleri kapsamında 5 ay kurumuzda kalmış ve ailenin talebi üzerine aileye teslim edilmiştir. Ailede 3 engeli kardeş var. Ekim 2011 itibarıyla kardeşinin adına anneleri evde bakım ücreti almakta ve bu kapsamda aileye 2011 yılından itibaren 52 bin 310 lira ödenmiştir."



Devlet ailenin diğer engelli çocuklarına yardım etmiş



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Demir ailesinin engelli diğer çocukları için de 2013 yılı itibarıyla sosyal ve ekonomik destek kapsamında 34 bin lira destek sağladığını belirten İlbaş, Serap Demir ve ailesine kurum ve kuruluşlar hakkında detaylı bilgilendirmelerin anlatıldığını kaydetti.



Erzurum'da her ay düzenli olarak 7 bin 905 kişiye kişi başı bin 179 lira hasta bakım ücreti verildiğini anlatan İlbaş, "Serap kızımız ile dün telefon görüşmesi yapıldı. Serap'a detaylı bilgilendirme yapılmasına rağmen kendisi 'hiçbir şekilde kurumların hizmetini istemediği, kurum hizmetlerini bildiğini ve istediği zaman ilgili kurumlara ulaşabileceğini' ifade etti. Devletimiz başta Serap kızımız olmak üzere sosyal politikalar kapsamında bütün vatandaşlarına devlet ilkesi gereği kol kanat germektedir. Sosyal politikalar kapsamında İnsan hakları temelli sosyal politikalar üretme, geliştirme ve uygulamada ülkemiz dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır."



Demir ailesi her ay devletten sosyal yardım alıyor



Vakıf Müdürü İlhan da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca aileye Serap Demir ve iki engelli kardeşi için aylık bin 301 lira engelli aylığı ve 35 lira şartlı eğitim yardımı yapıldığını aktardı. Aileye gıda, kömür ve nakdi yardımların yapıldığını anlatan İlhan, ailenin müracaatları kapsamında ise 2018 yılının mart ve nisan aylarında kendilerine bin 250 lira yardım yapıldığını kaydetti. İlhan, ailenin çeşitli nedenlerle devletten aldığı düzenli sosyal yardımların aylık toplamının 3 bin 355 lira olduğunu sözlerine ekledi.