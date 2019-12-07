Türkiye terörle mücadelesinde yalnız bırakıldı

TEKRAR TEKRAR İFADE ETTİK

Akar, TOBB Konferans Salonu’nda düzenlenen, Pakistan’a ihraç edilen 4 adet MİLGEM Korvet Gemi Projesi’nin “Savaş Sistemleri Alt Yüklenicilik Sözleşmesi” imza töreninde, NATO ile ilişkilere de değindi. Yaklaşık 70 yıllık NATO üyesi bir ülke olarak önceliklerinin müttefiklerle birlikte hareket ederek terör tehdidini ortadan kaldırmak yönünde olduğunu belirten Akar, “Bu amaçla uzun görüşmeler gerçekleştirdik, ortak birtakım çalışmalar yaptık. Ancak birçok konuda anlaşma sağlanmasına rağmen nihai noktada mutabakat sağlanamadı ve maalesef Türkiye olarak terörle mücadelede yalnız bırakıldık” diye konuştu. İngiltere’deki NATO Liderler Zirvesi’nde Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesi ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğunu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından konunun muhataplarına tekrar tekrar ifade edildiğini aktaran Akar, şunları söyledi:

TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE AVRUPA ARaSINDAKİ SON DUVAR

“NATO’nun varlığı ve Türkiye’nin üyeliğine dair temeli olmayan birtakım görüşler ortaya atılıyor. Kimi çevreler, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabasında. Tabii ki bu iddialar, mantık dışı ve gerçeklerin saptırılması. Türkiye, bir üye ülkenin yapabileceği en anlamlı, etkin biçimde NATO’ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürüyor. Türkiye, NATO içinde tüm yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımızla hem de kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız. Soğuk Savaş döneminde onlarca yıl ittifakın cephe hattında yer alan Türkiye, şimdi de sınırındaki terör örgütleri ile Avrupa arasında son duvar konumundadır. Bu, asla unutulmamalıdır.” ◊ ANKARA