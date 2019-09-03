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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)-AA
03.09.2019 - 22:36, Son Güncelleme:

Türkiye onları konuşmuştu... Yeni detaylar ortaya çıktı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, firar ettikten sonra yakalanan hükümlünün sağlık kontrolü sırasında hastaneden kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 7'si tutuklandı.

Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Serdar Katipoğlu'nun (31) yakalanmasının ardından polis ekiplerince sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden, çevrede toplanan grubun yardımıyla kaçmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir zanlının ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, firar ettikten sonra Manisa'daki hastaneye giden hükümlünün hastaneye kardeşinin kimliğiyle girdiği, polisin dikkati sayesinde yakalandığı öğrenildi.

Hakkında kesinleşmiş 26 yıl 11 ay hapis cezası kararı ile 22 farklı suçtan yakalama emri bulunan firari hükümlü Serdar Katipoğlu, polis tarafından yakalandıktan sonra sağlık kontrolü için Turgutlu Devlet Hastanesine götürülmüştü. Burada toplanan grubun yardımı ile firar eden ve kaçmak için bindiği otomobilde polis ekipleri tarafından omzundan vurulan hükümlü, tedavi amacıyla 1 Eylül'de gittiği hastanede yeniden yakalanmıştı.

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