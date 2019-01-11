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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.01.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Türkiye günlerce konuşmuştu... Gizemli kazıdan sonra kaderine terk edildi

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Türkiye günlerce konuşmuştu... Gizemli kazıdan sonra kaderine terk edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde gizemli kazının yapıldığı ‘kırmızı ev’ kaderiyle baş başa bırakıldı. Kazı alanı yakınında bulunan evlerdeki çatlakların devam ettiği görüldü. Mahalle halkı da oluşan çatlaklardan sonra evleri terk etmeye başladı, evler ve sokaklar bomboş kaldı.

82 Evler Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı 9 ay önce sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Kırmızı evin sahipleri ise henüz ortaya çıkmadı.

Kazı alanının yakınında bulunan evlerin büyük bir kısmı zarar görmüş, binalarda içli, dışlı irili ufaklı çatlaklar oluşmuştu. Mahalle sakinleri kazı bittikten sonra çatlakların devam ettiğini, mağdur olduklarını, devlet yetkililerinden yardım beklediklerini söylüyor.

Mahalle sakinleri basın mensuplarına konuşmaya çekinirken, mahallede sessizlik hakim, evin bulunduğu sokakta endişeli bekleyiş sürüyor.
Kazı çalışması 9 ay evvel bitmesine rağmen vatandaşların mağduriyetinin giderilmediğini dile getiren ve kameraya konuşmayan vatandaşlar, çaresizlik içinde beklediklerini ifade ettiler.

Türkiye günlerce konuşmuştu... Gizemli kazıdan sonra kaderine terk edildi
Kazı alanının yakınında bulunan evlerdeki çatlakların devam ettiği görüldü.

Tarsuslu vatandaşlardan Murat Gölge, "Buradaki evlerin büyük bir kısmı çatladı. Kazı bittikten sonra herhangi bir işlem yapılmadı. Mahalle halkı da burayı terk etmiş vaziyette. Evler ve sokaklar sessiz bir şekilde bomboş" dedi.

Ufuk Aktan ise, "Burası bir süre önce yetkililer tarafından kazılmıştı. Mahalle halkı evleri boşaltmak zorunda kaldı. Gördüğünüz gibi mahallede yaşayan kimse yok. Ne olacak kimse bilmiyor" diye konuştu.

Türkiye günlerce konuşmuştu... Gizemli kazıdan sonra kaderine terk edildi

 

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