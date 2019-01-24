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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.01.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Baltalı cinayet' davasında flaş gelişme

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Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Baltalı cinayet' davasında flaş gelişme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen yıl evine gelip, kendisinden para istediğini iddia ettiği Seçkin Memiş’i (45)i baltayla vurarak öldüren Burhan Tutal, hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Tutal, ilk duruşmada, "Öldürmek için vurmadım, kendimi savunmak için vurdum dedi.

Olay, İnegölün Hocaköy Mahallesi’nde 30 Nisan 2018 günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Seçkin Memiş (45), çiftçilik yapan Burhan Tutalın (44) evine geldi. Evin kapısında karşılaştığı Tutal’dan para istedi. Tutal, para vermeyi reddedince ikili arasında kavga çıktı. Burhan Tutal, kapı girişinde duran baltayı alıp, Seçkin Memişe vurmaya başladı. Başına ve sırtına aldığı darbelerle ağır yaralanan Memiş, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Burhan Tutal tutuklandı.

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Baltalı cinayet davasında flaş gelişme

’KOMŞULAR GELİN’

Kasten adam öldürme suçundan hakkında dava açılan Burhan Tutal’ın yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Tutal, Olaydan önce de gelip para istemişti. Yüz lira verdim. Ardından yine istedi, yine yüz lira verdim. Benden sürekli para istiyordu. Olay günü kapımı çaldı, kapıyı açtığımda boğazıma sarıldı. Kendimi korumak için kapının girişindeki odun kesmek için kullandığım baltaya iki kez savurdum. Ondan sonra yere düştü. O sırada, komşular yetişin gaspçıyı vurdum dedim. Ben öldürmek için vurmadım, kendimi savunmak için vurdum dedi. Öldürülen Seçkin Memişin ağabeyi Vedat Memiş ise, Tutal’dan şikayetçi olduğunu söyledi. 20 yıla kadar hapis cezası istenen sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

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