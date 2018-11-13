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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.11.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

Türkiye günlerce bu davayı konuşmuştu! Ayşegül Terzi davasında flaş gelişme

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Türkiye günlerce bu davayı konuşmuştu! Ayşegül Terzi davasında flaş gelişme

İstinaf Mahkemesi, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında yerel mahkeme tarafından verilen cezayı kısmen onadı. Sanığa, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan verilen 2 yıl hapis cezasını onayan mahkeme, “yaralama” ve “hakaret” suçlarından verilen 1 yıl 10 ay hapis cezasının verilmesine yer olmadığına hükmetti.

İstanbul Çekmeköy'de belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Taraf avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12’inci Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

2 YIL HAPİS CEZASI ONANDI

Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından sanık Abdullah Çakıroğlu hakkında “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan verilen 2 yıl hapis cezasını onadı. Bu suç bakımından verilen kararda usule ve esasa ilişkin bir aykırılığın bulunmadığını, deliller ve ispatlarda herhangi bir eksikliğin olmadığını belirtti.

Sanık Abdullah Çakıroğlu’nun bindiği otobüste ön koltuğunda oturan Ayşegül Terzi’ye kıyafetini açık bulması nedeniyle saldırdığı ve tekme atarak yaraladığının anlatıldığı kararda, sanığın ‘bunların kafasını koparmak lazım, ezmek lazım, bunlar otobüsü cünüp ettiler’ şeklinde sözler söylediği hatırlatıldı.

SANIĞA ‘HAKARET’ SUÇUNDAN BERAAT

Sözlerin 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçunun unsuru niteliğinde olduğu, kişilerin şeref, onur ve saygınlığını rencide etmeye yönelik hakaret kastıyla söylenen sözler olmadığı belirtilerek,hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi. Daire, sanık hakkında 'hakaret' suçundan verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası kararının 'beraatine' şeklinde düzeltilmesine hükmetti.

‘YARALAMA’ SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASINA YER YOK

Kararda, sanık Abdullah Çakıroğlu'nun yaralama eyleminin ise 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçunun cebir unsuru kapsamında kaldığı vurgulandı. Sanık hakkında 'yaralama' suçundan verilen 8 ay hapis cezasına ilişkin kararın ‘hüküm kurulmasına yer olmadığına’ şeklinde düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Dairenin oy birliğiyle aldığı karar kapsamında sanık Abdullah Çakıroğlu’nun aldığı 2 yıl hapis cezası kesinleşti.

Genç hemşireye otobüste saldırı güvenlik kamerasında
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