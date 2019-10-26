'Türkiye çektiği kartla masayı dağıttı'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Türkiye çektiği kartla masayı dağıttı'
GeriGündem 'Türkiye çektiği kartla masayı dağıttı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANALİZ HABER: Hande FIRAT
26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Türkiye çektiği kartla masayı dağıttı'

Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
'Türkiye çektiği kartla masayı dağıttı'

Ankara, uluslararası kurallar ve müttefiklik gereği Barış Pınarı harekâtı başlamadan ABD başta olmak üzere müttefikleri bilgilendirdi. Ankara elde ettiği başarının farkında; ama “temkinli, dikkatli ve tetikte.” Kartların yeniden dağıtıldığı Suriye masasında bir kaynağımın deyişiyle, “Türkiye çektiği kartla masayı dağıttı. Ancak şimdi başka bir aktör, hatta diğer aktörler yeni bir kartla karşılık vermeye çalışacaktır.”

Türkiye'nin, Suriye sürecinin en başından beri savunduğu güvenli bölgeyi oluşturabilmesinin önünü açan ve YPG/PYD terör örgütünün Türkiye sınırlarından 30 kilometre güneye çekilmesini içeren, önce ABD ile sonra da Rusya ile yapılan anlaşmaların ardından Ankara elde ettiği başarının farkında; ama “temkinli, dikkatli ve tetikte”. Kartların yeniden dağıtıldığı Suriye masasında bir kaynağımın deyişiyle, “Türkiye çektiği kartla masayı dağıttı. Ancak şimdi başka bir aktör, hatta diğer aktörler yeni bir kartla karşılık vermeye çalışacaktır”. Bu riskin farkında olarak Ankara’nın süreçle ilgili tespitlerine, olayların perde arkasına ve bundan sonraki sürece ilişkin risk ve olasılıklara bakacağız.

TEHDİT BİR ‘TIK’ AZALDI

Türkiye’nin diplomatik ve askeri gücüyle 30 kilometrelik güvenli bölge hedefi ile başarı elde ettiği bir gerçek. Ancak Ankara’ya göre “tehdit bitmedi, bir tık azaldı”. Türkiye’nin her türlü olumsuzluğa ve işbirliğine rağmen askeri ve istihbarı gücünü sahada başarı ile ortaya koyması, diplomatik manevra ile sonucu getirdi. Fırat’ın doğusu için bir yıla yakın süredir saha için hazırlık yapan Türkiye’de TSK ile MİT’in işbirliği bir kez daha ön plana çıktı.

İstihbarat, Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarını sevk ve idare etti. 12 bin 500 kişilik SMO mensuplarının 2 bin 500’ü Menbiç’te, 5 bini Resulayn’da, 5 bini Telabyad’da görevlendirildi. Barış Pınarı harekâtı kapsamında 96 şehit verdiler.

TSK’nın hava kuvvetleri operasyonu için MİT nitelikli istihbarat sağladı.

MİT, Kuzey Irak’taki düzenlediği operasyonları Suriye’ye de taşıdı. İHA’larla nokta hedefler vuruldu.

A TAKIMINI APAR TOPAR YOLLADI

Sahadaki başarı, tüm olumsuzluklara ve işbirliklerine rağmen sağlandı. Ankara, uluslararası kurallar ve müttefiklik gereği harekât başlamadan ABD başta olmak üzere müttefikleri bilgilendirdi. Operasyon boyunca da bu bilgilendirme sürdü. Bir yandan terör örgütünün haberleşme ağı da teknik takipte tutulmaktaydı.

“ABD örgütün Türkiye’ye karşı muazzam bir direniş sergileyeceğini düşünüyordu. Ancak örgütün üç günde özellikle hava operasyonları ve İHA operasyonlarının katkısıyla çöktüğünü gördü” tespitini yapan Ankara’ya göre, Trump A takımını bu sebeple apar topar Türkiye’ye göndermek zorunda kaldı. Barış Pınarı harekât bölgesinden yani Resulayn-Telabyad aralığından yaklaşık 2 bin terör örgütü mensubu çekildi. Ağırlıklı olarak Kobani ve Kamışlı’ya geçtikleri belirlendi.

Gelinen noktada terör örgütüyle angajmanını bitirmeyen, birlikte çalışmayı sürdüren ABD’nin önümüzdeki süreçte de güneydeki petrol gelirlerinden örgütü fonlamayı sürdüreceği tespiti yapılıyor. ABD, güneydeki Arap aşiretleri için ise Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni devreye soktu. Para desteği aldıkları da belirlendi.

ABD açısından Trump ve Amerikan müesses nizamı arasındaki politika farkı da risk olarak görülüyor. Bu nedenle ABD politikalarındaki olası değişiklikler hassasiyetle takip ediliyor.

RUSYA VE REJİM

“İdeali devletlerin terör örgütlerini hiçbir koşulda desteklememesi olsa da” Rusya’nın, terör örgütü YPG/PYD’nin ABD’nin elinde olmasından rahatsız olduğu biliniyordu. Soçi görüşmelerinde Putin başta olmak üzere Rus heyetinin, “Türkiye’nin askeri operasyonundan” etkilendiği görüldü. Üstelik harekât, “ABD’nin çekilmesi ve Rusya’nın sahada yayılması, avantaj elde etmesi” sonucunu da doğurdu. Ankara’nın, “Sınırda terör örgütünün kontrolünü kim alsın; ABD mi, Rusya mı” tercihini yapmak durumunda kaldığını söyleyebiliriz. Bir anlamda Rusya ve rejim tercih edildi. Zaten Türkiye kuzeyden girmese, rejimin güneyden girmesi söz konusu olmayacaktı. Tüm bunlara rağmen Rusya ve rejim ile yürütülen süreç de riskler taşıyor. Ankara bu olasılıkları da göz önünde bulunduruyor.

Rusya ve rejim, sınırdaki durumu ve YPG’nin kontrolünü İdlib’de, Fırat’ın batısında ve ÖSO’ya karşı tehdit olarak kullanmaya kalkabilir.

Rejim ve Rusya, terör örgütünü ne kadar sindirecek?
Sorunun yanıtı kritik. Ancak “irade”nin, Kandil’den Esad rejimine geçmesi süreçte önemli bulunuyor.

EN ÜST DÜZEYDE TEMAS

Topraklarında tam hâkimiyet kuramayan Esad’ın Adana Mutabakatı’na tam anlamıyla işlerlik kazandırması beklenmiyor. Rusların “diyalog” telkininin yanı sıra sahada bir süredir Suriye- Türkiye istihbaratı arasında temas var. Siyasi karar, temasın en üst seviyede sürmesi yönünde.

ABD VE RUSYA’DAN HAMLE

Süreç terör örgütü ile mücadele konusunda Türkiye açısından bazı olumlu ve olumsuz sonuçları da ortaya çıkardı.

Türkiye açısından en kritik nokta terör örgütünün dinamikliğini kaybetmesi idi. Sınırlarını, 30 kilometrede güvenliğe alan Türkiye açısından örgütün dinamikliğini kaybettiği, çözülme yaşandığı görüldü.

Buna karşılık, süreçte ABD Başkanı ve yönetiminden bazı isimler ile Rusların doğrudan örgüt yönetimiyle temasları, terör örgütünün yöneticilerini uluslararası arenaya taşıdı.

Ankara, örgütün Suriye’deki elebaşı olan ve Şahin Cilo, Mazlum Abdi gibi kod adları ile bilinen Ferhat Abdi Şahin adlı teröristin, uluslararası alanda ön plana çıkarılmasına uluslararası hukuk yoluyla yanıt verdi.

Diğer yandan uluslararası arenada YPG ve PKK ayrımı yapılıyor olması önemli görülüyor. “Mazlum Kobani” ismiyle bilinen terörist Ferhat Abdi Şahin’in, Kandil ile arasında ihtilaf olduğu, talimatları ABD’den aldığı bilgisi var.

Ankara, mücadelenin sadece Suriye sahası ile sınırlı olamayacağını; Kandil’e karşı Kuzey Irak’taki harekâtları da hem terörle mücadele hem de Suriye sahasını etkilemesi açısından hayati görüyor.

Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle