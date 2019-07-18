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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
18.07.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

Türkiye bu olayı konuşmuştu… İstenen ceza belli oldu

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr

Bodrum’a gideceği uçağın rötar yapması nedeniyle havalimanı personeli Tuğçe Selvi’ye (24) yönelik sözleri ile gündeme gelen Fatma Funda Esenç hakkında 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya hapis istemi ile dava açıldı. Esenç, ‘Kişinin şeref ve saygınlığına saldırarak hakaret’ ile ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarını işlemekle suçlanıyor. Davanın ilk duruşması Ekim ayında.

GAZİOSMANPAŞA Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianameye göre olay geçen 25 Nisan’da yaşandı. Fatma Funda Esenç, Bodrum uçağına binmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldi. Uçağın bir saat kadar rötar yapması nedeni ile Esenç ile Çelebi Yer Hizmetleri AŞ çalışanı Tuğçe Selvi arasında tartışma yaşandı. Esenç’in, Selvi’ye yönelik sözleri tartışmalara neden olurken konu yargıya taşındı. Şikâyetçi olduğunu belirten Selvi, yaşanan olaya ilişkin verdiği ifadede şunları söyledi: “Uçağın kalkış saati ile ilgili bilgi vermek üzere yolcuların yanına gittim. Şüpheli bana yönelik ‘Etek giymekle bu işler olmuyor. Uçağa gittiğinde ne yaptığın belli değil. Hala orada, hiçbir şey olmamış gibi bekliyorsunuz. Sizin kazandığınız para haram para. Bunların hepsi çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın. Koca k…ı büyüteceğine birazcık aklını çalıştır. Bir saat bekledim burada düzgün konuşmayacağım.” Selvi ifadesinin devamında Esenç’in kendisine “Hop-hop temas yok, ben Çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü” dediğini anlattı.

TEKME- TOKAT SAVURDU

Esenç ise ifadesinde, yakın bir akrabasının acil ameliyatı nedeni ile Bodrum’a gitmeyi planladığını belirterek “Yolcu alımına başlanmaması üzerine meraklandım ve görevlilere duruma ilişkin soru sordum. Soru yönelttiğim her iki yer görevlisi de alaycı bir üslupla ‘bekleyeceksin, bilmiyoruz bilgi verilmedi’ gibi ifadelerle geçiştirmeye çalıştı. Özellikle müştekinin (Tuğçe Selvi) üslubu nedeni ile kendime hakim olamadım. Müştekiye, görevini yapması gerektiğini nahoş kelimelerle hatırlatmak zorunda kaldım. Benim bu sözlerim üzerine, müşteki bana ‘Seni mahvederim. Ne biçim kadınsın. Sen ne terbiyesiz kadınsın’ dedi ve tartaklamak amacı ile üzerime yürüdü. Tokat ve tekmeler savurdu. Araya giren diğer yolcular bu duruma engel oldu. Uçağın gecikmesi, müştekinin alaycı tavrı ve stres altında olmamdan dolayı nahoş sözcükler kullandım” dedi.

CEZAEVİNDEN MÜDAHİL OLDU

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, İzmir ve Kütahya’da da Esenç hakkında şikâyet başvuruları yapıldı. İzmir’de bulunan Temel Hak ve Adil Fırsatlar İzleme Derneği ile Kütahya Tavşanlı’da cezaevinde bulunan Rüstem Demirci’nin (48) başvuruları da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması ile birleştirildi. Demirci dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Şüphelinin sarf ettiği ‘Çingenelere temas etmiyorum’ cümlesi ile, bir Roman vatandaş olarak, gururum incindi. Kendimi dışlanmış ve aşağılanmış hissettim.” Bu başvuru üzerine Selvi’nin yanı sıra Demirci’nin ismi de iddianamede şikâyetçi olarak yer aldı.

ÇİNGENELER’İN ONURUNU KIRDI

Savcılık iddianamesinde Esenç’in “… O koca k...ı büyütene kadar biraz aklını çalıştır. Sokak süprüntüsü” sözleri ile hakaret suçu işlediğine işaret edildi. İddianamede, Esenç’in “Hop-hop temas yok, ben Çingenelerle temas etmiyorum” sözleri ile de “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu işlediği kaydedildi. İddianamenin devamında “Çingenelerle temas etmiyorum cümlesi ile Çingenelerin temas edilmeyen insanlar oldukları benzetmesi yaptı. Bu cümle Çingene toplumunun onurunu kıracak nitelikte” denildi. Mahkemenin kabul ettiği iddianameye göre Esenç için istenen hapis cezası 9 ay 15 günden 3 yıl 4 ay arasında değişiyor. Davanın ilk duruşması önümüzdeki Ekim ayında görülecek.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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