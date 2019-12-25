Türkiye bu haberi konuştu… Hikayesini Toygun Atilla anlattı

Ankara Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlısı olarak aranan ve Ukrayna’da gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır’ı Hürriyet muhabiri Toygun Atilla bulmuştu.



Toygun Atilla, kamuoyunun ‘Karanlık Nuri’ adını verdiği tartışmalı isimle röportaj gerçekleştirdi.



Ukrayna’da yapılan röportaj Türkiye’de gündeme oturdu.



Hürriyet’in başarılı muhabiri çok konuşulan haberin hikayesini anlattı.



Atilla, Ukrayna’da Nuri Gökhan Bozkır’ın avukatlarıyla buluştuktan sonra otelde saatlerce beklediğini söyledi.



Toygun Atilla Bozkır’ın avukatlarının röportajdan vazgeçme kararını kendisine söyledikten sonra onları nasıl ikna ettiğini de haberin hikayesinde anlattı.

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