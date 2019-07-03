‘Türkiye aktive etmesin’ önerisi
ABD Başkanı Donald Trump’a en yakın senatörlerden Lindsey Graham, CBS kanalına verdiği mülakatta, Türkiye ile ABD arasındaki S-400 gerginliğine ilişkin konuştu.
ABD Başkanı Trump’ın “Obama yönetimi Türk hükümetine geçmişte kötü davrandı” sözlerine katıldığını belirten Graham şunları söyledi:
“(Obama yönetimi) Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemlerini satmalıydı. Bu işin etrafından dönmenin yolu Türkiye’yi S-400 hava savunma sistemini aktive etmekten vazgeçirmek, bunun yerine NATO’ya uyumlu bir Patriot füzesini getirmektir. Türkiye ile bir çatışma istemiyorum. Özellikle Suriye ve bölge ele alındığında çok önemli bir müttefikler. Ancak bizim kanunlarımızda herhangi bir ihtiyat yok. Eğer S-400 hava savunma sistemini aktif hale getirirlerse, ABD kanunları uyarınca yaptırım uygulanacak ve F-35 teknolojisi Türkiye’ye gönderilmeyecek. Bu açmaz konusunda bir çözüm bulmak durumundayız.” Graham, Türk basınında Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulamayacağı yönünde oluşan algının tam olarak gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
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