Türk Yargı Etiği Bildirgesi geliyor
HÂKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu dün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında toplandı ve Türk Yargı Etiği Bildirgesi taslak metni üzerinde son değerlendirmeyi yaptı.
Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nde, hâkim ve savcılar “Bağımsızdırlar”, “Tarafsızdırlar”, “Yargıya olan güveni temsil ederler”, “Mesleğe yaraşır şekilde davranırlar” vurgusu yer alıyor. “Güven veren adalet” anlayışı hedefiyle çalışmaların sürdürüldüğü ve Türk Yargı Etiği Bildirgesi, önümüzdeki günlerde açıklanacak.
TASLAK METİN
Yargı etiği konusunda çalışmalar yapmak üzere 2016’da HSK bünyesinde Yargı Etiği Bürosu oluşturuldu. 2017-2021 Yargı Strateji Belgesi’nde de “etik kuralları belirleme çalışmalarının yapılması” hedefi yer aldı. Bu süreçte, uluslararası belgeler taranırken, hâkim-savcılar başta olmak üzere yargı çevreleri ile geniş istişarelerde bulunuldu. UYAP üzerinden anketler yapıldı ve bu yolla özgün ilk Türk Yargı Etiği Bildirgesi taslak metni ortaya çıkarıldı. HSK’da ise bu metin üzerinde son değerlendirme yapıldı.
NELER VAR
Türk yargısının bu alandaki ilk etik bildirgesi olan taslak metinde hâkim-savcıların etik olarak uyması gereken kurallar düzenlenirken kriterler de gösterildi. Hâkim-savcıların bireysel ve kolektif olarak tarafsızlık ve dürüstlük bakımından halkın güvenini sağlama ve artırma görevi olduğu vurgulandı ve bu ödev düzenlendi. Yargı mensuplarının etik olarak duruşma, karar, temyiz ve diğer işlem aşamalarında kendisini yargılamadan zorunlu olarak el çektirecek olayları makul ölçütler çerçevesinde asgariye indirecek şekilde hareket edecekleri de yer aldı. Yargı mensubunun kendisinin ve ailesinin kişisel veya ekonomik faaliyetlerini de bu doğrultuda düzenleyeceği vurgulandı.
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