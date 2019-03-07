Türk Yargı Etiği Bildirgesi geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahip olabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürk Yargı Etiği Bildirgesi geliyor
GeriGündem Türk Yargı Etiği Bildirgesi geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Oya ARMUTÇU/ANKARA
07.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türk Yargı Etiği Bildirgesi geliyor

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Türk Yargı Etiği Bildirgesi geliyor

HÂKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu dün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında toplandı ve Türk Yargı Etiği Bildirgesi taslak metni üzerinde son değerlendirmeyi yaptı.

Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nde, hâkim ve savcılar “Bağımsızdırlar”, “Tarafsızdırlar”, “Yargıya olan güveni temsil ederler”, “Mesleğe yaraşır şekilde davranırlar” vurgusu yer alıyor. “Güven veren adalet” anlayışı hedefiyle çalışmaların sürdürüldüğü ve Türk Yargı Etiği Bildirgesi, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

TASLAK METİN

Yargı etiği konusunda çalışmalar yapmak üzere 2016’da HSK bünyesinde Yargı Etiği Bürosu oluşturuldu. 2017-2021 Yargı Strateji Belgesi’nde de “etik kuralları belirleme çalışmalarının yapılması” hedefi yer aldı. Bu süreçte, uluslararası belgeler taranırken, hâkim-savcılar başta olmak üzere yargı çevreleri ile geniş istişarelerde bulunuldu. UYAP üzerinden anketler yapıldı ve bu yolla özgün ilk Türk Yargı Etiği Bildirgesi taslak metni ortaya çıkarıldı. HSK’da ise bu metin üzerinde son değerlendirme yapıldı.

NELER VAR

Türk yargısının bu alandaki ilk etik bildirgesi olan taslak metinde hâkim-savcıların etik olarak uyması gereken kurallar düzenlenirken kriterler de gösterildi. Hâkim-savcıların bireysel ve kolektif olarak tarafsızlık ve dürüstlük bakımından halkın güvenini sağlama ve artırma görevi olduğu vurgulandı ve bu ödev düzenlendi. Yargı mensuplarının etik olarak duruşma, karar, temyiz ve diğer işlem aşamalarında kendisini yargılamadan zorunlu olarak el çektirecek olayları makul ölçütler çerçevesinde asgariye indirecek şekilde hareket edecekleri de yer aldı. Yargı mensubunun kendisinin ve ailesinin kişisel veya ekonomik faaliyetlerini de bu doğrultuda düzenleyeceği vurgulandı.

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan altını böyle çizdi: İşi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz

Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak

Sinem Sülün, eski kaynana ve kayınpederini yakalattı

Mustafa Sarıgül, CHP'nin oylarını böldü mü?