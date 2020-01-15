Türk Telekom müşteri hizmetleri telefon numarası nedir? Direk operatöre bağlanma ve iletişim no

Türk Telekom, ardışık 9 yıl boyunca Türkiye'de bilinen telekomünikasyon şirketleri arasında yer alıyor. Şirket, Türkiye'nin her şehrinde hizmet vermektedir. Türkiye ve dünya genelinde toplam 33 binin üzerinde çalışana sahiptir. Türk Telekom sayılarına bakarsak; 18,9 milyon mobil operatör abonesi, 2 milyon yüksek hızlı fiber optik İnternet abonesi, 2 milyon TV ve Tivibu abonesi ve 13,1 milyon sabit hat abonesi bulunmaktadır diyebiliriz.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri

Türk Telekom 444 numaralı bir iletişim merkezine sahiptir. Bu çağrı merkezi sayesinde, Türk Telekom markalarında karşılaştığınız tüm sorunları Türk Telekom operatörüne ifade edebilirsiniz; çözüm bulabilirsiniz. Ayrıca, Türk Telekom mobil aboneleri için dört basamaklı bir bakiye talebi satırı bulunmaktadır; bakiyenizi, kullanım hakkınızı, ödenmemiş ve cari hesabın miktarını öğrenebilir ve cihazınızda yapmak istediğiniz ayarları talep edebilirsiniz.

Türk Telekom; Son zamanlarda Antalya'da yapılan bir toplantı sonucunda Avea, Ttnet markasını da bünyesine kattı. Sonuç olarak, Ttnet, Türk Telekom kontrolünde faaliyete geçti.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Numarası

Müşteri Hizmetleri Ttnet Telekom Prime, ayrıcalıklı abonelerine hizmet veren bir müşteri hizmetidir. Ttnet Prime müşterileri 444 4 375 numaralı telefonu arayarak Prime müşteri hizmetlerine erişebilir.

Türk Telekom çevrimiçi hizmetinizde bir arıza veya arıza meydana gelirse, bir arıza kaydı oluşturmak ve onarım talebinde bulunmak için Türk Telekom kurumsal müşteri desteği ile 444 5 444 numaralı telefondan iletişim kurabilirsiniz.

Yurtdışındaysanız ve bir Türk Telekom müşterisi olarak müşteri destek hizmetimizden faydalanmak istiyorsanız, tüm sorularınız ve sorunlarınız için +90 555 1.500.500 numaralı telefonu arayarak Türk Telekom müşteri destek hizmetlerine başvurabilirsiniz. Hattınız faturalı ise, Türk Telekom’un yurtdışındaki müşteri hizmetleri departmanına yapılan aramalar arama başına 0,45 kuruş olarak ücretlendirilir.

Türk Telekom Bulut, Türk Telekom markası tarafından sunulan bir depolama hizmetidir. Bu servisle fotoğraflarınızı, videolarınızı, resimlerinizi ve diğer tüm verilerinizi silinmeye karşı koruyabilirsiniz. Ayrıca, Türk Telekom Bulut sayesinde cihazlar arasında transfer yapmak mümkündür.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

İstediğiniz zaman Türk Telekom müşteri desteğini arayabilir ve ev İnternetine başvurabilir, faturaları ödeyebilir, bilgileri güncelleyebilir, şifre işlemlerini yapabilir, İnternet telefonu kurabilir, 4g'yi açabilir, yurtdışına bir hat açabilir veya kapatabilir, kayıp bildirimini, numarayı değiştirebilir, hat taşımacılığını yapabilirsiniz.

Aşağıdaki Türk Telekom müşteri hizmetleri numarasına 7/24 aktif olarak ulaşabilmektesiniz. Türk Telekom temsilcisini arayabilir ve operatörünüzün tüm işlemlerini yapabilirsiniz. Türk Telekom, Türkiye'de uzun zamandır hizmet vermeye devam ediyor.

Yukarıdaki Türk Telekom destek ekibini arayarak tüm işlemlerinizi anında tamamlayabilirsiniz. Türk Telekom çağrı merkezi görüşmesinde sıra beklemeden hemen temsilciye bağlanmak istiyorsanız internet üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Türk Telekom çevrimiçi işlemlerini ( https://bireysel.turktelekom.com.tr/mobil/web/servisler/sayfalar/mobil-uygulamalar/online-islemler.aspx ) kullanabilirsiniz.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

Türk Telekom'un abonelerine özel kullandığı bir çağrı merkezi olan 444 1 444'ü arayabilir ve sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Servisler her alan için mevcuttur. Mesajlar Türk Telekom'un kendi internet sitesinden gönderilebilir. Kurumsal çağrı merkezi için 444 5 444'ü arayabilirsiniz. Yine web sitesinden mesaj gönderilebilir. Türk Telekom web sitesinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Türk Telekom Hakkında

179 yaşındaki Türk Telekom, Türkiye'deki telekomünikasyon alanında hizmet veren bir operatördür. Bireysel ve kurumsal abonelere sahip olan Türk Telekom, mobil ve internet ürünlerini, telefonlarını ve televizyon ürünlerini ve hizmetlerini tek marka altında birleştirerek Türk Telekom adı ile hizmet vermeye devam ediyor.