Türk savaş uçakları İdlib üzerinde keşif uçuşu yaptı
TÜRK savaş uçakları, Rusya’nın bölgenin hava sahasını açması üzerine, güney hattı bir süreden beri rejim güçlerinin hedefi olan İdlib üzerinde keşif uçuşları yaptı.
Önceki gece yapılan uçuşlarda, İdlib’in güneybatısında bulunan ve son dönemde rejim ile ÖSO’ya bağlı Ceyş el İzze unsurları arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Cisr el Şuğur bölgesindeki hareketlilikle ilgili bilgi toplandı. Yerel kaynaklar, muhaliflerle rejim güçleri arasında İdlib’in güneyindeki çatışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı. Dün ayrıca Mersin’de, Suriye’nin kuzeyindeki siyasi Kürt yapıları temsil eden ve Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olan Bağımsız Kürt Rabıtası toplandı. Toplantıda, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunun terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenmesi ve Türk askerinin de bulunacağı güvenli bölge kurulması gerektiği görüşüne tam destek kararı çıktı. Rabıta Başkanı Abdülaziz Temmo, “Türkiye’den Suriye’deki milletimize güvenlik sağlamasını istiyoruz” dedi.
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