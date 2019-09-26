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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
26.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türk jetleri 3. kez Fırat’ın doğusunda

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Türk jetleri 3. kez Fırat’ın doğusunda

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, dün bir kez daha terör örgütü PYD/YPG hâkimiyetindeki Fırat’ın doğusunda uçtu.

İki Türk F-16’sının dünkü uçuşu da terör örgütü DEAŞ’a karşı ABD liderliğindeki ‘Doğal Kararlılık Harekâtı’ kapsamında yapıldı. Dünkü uçuşla birlikte Türk savaş uçakları üç gündür üst üste Fırat’ın doğusunda icra edilen harekâta katılmış oldu. Milli Savunma Bakanlığı uçuşun saat 10.00-12.00 arasında yapıldığını duyururken, Türk jetlerinin bölgenin en güneyine indiği öğrenildi. Türk savaş uçakları, DEAŞ’la mücadele harekâtı kapsamında görev icra etse de uçuşların PYD/YPG hâkimiyetindeki bölge üzerinde yapılması önem taşıyor. Askeri uzmanlar, Türk savaş uçaklarının bu uçuşlar sırasında bölgedeki PYD/YPG hareketliliği, mevzilenmesi ve yapılanmasına ilişkin keşif yaptıklarını değerlendiriyor.

Türk Hava Kuvvetleri’nin Suriye üzerindeki hareketliliği İdlib üzerinde de sürdü. Türkiye’ye ait bir insansız hava aracı (İHA) İdlib’in Hatay’la olan sınır hattında boyunca ve kuzeydeki gözlem kuleleri üzerinde düzenli uçuş yaparken, bir başka İHA da bölgenin güneyinde uçtu. Hava trafik radar sistemindeki bilgilere göre güneydeki uçuşlar, özellikle rejim güçlerinin ele geçirdiği Han Şeyhun’un kuzeyi ile çevresindeki Suriye askerlerinin çekilerek yerlerine Rus askerlerinin konuşlandığı Morik’teki 9 numaralı gözlem kulesi üzerinde yapıldı.

TSK, önceki gün de 19 Ağustos’ta Morik’e giden takviye gücün havadan saldırıya uğraması sonrası Maarat Hitat yakınlarında geçici üslenen birliğe bir konvoy gönderdi. Konvoyun mühimmat ve diğer tüm ihtiyaçlarını götürdüğü öğrenildi. Rejim güçlerinin dün İdlib’in güneybatısında yerleşim yerlerini varil bombalarıyla vurduğu bildirildi.

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