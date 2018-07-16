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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

Türk istihbaratı, Suriye'den özel operasyonla alıp getirdi

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Türk istihbaratı, Suriye'den özel operasyonla alıp getirdi

Türk istihbaratı, teslim olmak isteyen PYD/YPG'nin Menbiç'teki sözde askeri hastane sorumlusu A.K.'yi düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi. 5 yıl önce PYD/YPG'ye katılan ağabeyini getirmek için gittiği Suriye'de terör örgütüne katılan A.K.'nin önemli görevler üstlendiği ve en son Menbiç'te sözde askeri hastane sorumlusu olduğu belirtildi.

Türk istihbaratı, teslim olmak isteyen PYD/ YPG'nin Menbiç'teki sözde askeri hastane sorumlusu A.K.'yi düzenlediği operasyon ile Türkiye'ye getirdi. 5 yıl önce PYD/YPG'ye katılan ağabeyini getirmek için gittiği Suriye'de terör örgütüne katıldığı öğrenilen A.K.'nin, önemli görevler üstlendiği ve en son Menbiç'te sözde askeri hastane sorumlusu olduğu belirtildi.

ÖRGÜTTEN KOPMALAR BAŞLADI

Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşmaya göre, Menbiç'ten çekilecek olan PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'den kopmalar başladı. Terör örgütü PYD/YPG içinde bulunan bir çok örgüt mensubunun teslim olmak istediği belirtildi. Türk istihbarat birimlerinin, teslim olmak isteyen ancak örgütten kaçamayan, Türkiye'ye geldiklerinde ise kendilerine kötü davranılacağı konusunda örgüt tarafından sürekli korkutulan bu kişilerle iletişime geçtiği, teslim olmaları konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

HASTANE SORUMLUSUNA GİZLİ OPERASYON

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre yapılan çalışmalar sonucu Menbiç'te PYD/YPG'nin askeri hastane sorumlusu 38 yaşındaki A.K.'nin de terör örgütünden kaçmak istediği belirlendi. Bunun üzerine A.K. ile hemen iletişime geçen güvenlik güçleri, Türk askerlerinin bulunduğu güvenli bir bölgeye gelip teslim olması konusunda ikna etmek için çalışmalara başladı. Ancak yapılan görüşmelerde, A.K.'nin terör örgütünden tek başına kaçamayacağını belirleyen istihbarat birimleri, gizli bir operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyon ile A.K. önce Menbiç'te güvenli bir bölgeye yönlendirildi. Daha sonra bu bölgeden alınan A.K., istihbarat elemanlarının yardımı ile Fırat Kalkanı bölgesine getirildi.

AĞABEYİNİ GETİRMEK İÇİN GİTTİ, ÖRGÜTTE KATILDI

Burada teslim alınan A.K., Türkiye'ye getirilip sorguya alındı. İfadesinde, 5 yıl önce evden ayrılarak PYD/YPG'ye katılan ağabeyi B.K.'yi getirmek için Suriye'ye gittiğini belirten A.K., ağabeyinin çatışmada öldüğünü öğrendikten sonra örgüte katıldığını ileri sürdü. Örgüt için birçok görevde bulunduğu öğrenilen A.K.'nin en sonra Menbiç'te askeri hastane sorumlusu olduğu bildirildi.

TUTUKLANDI

İfadesinde pişman olduğunu belirten ve terör örgütü PYD/YPG ile ilgili önemli bilgiler verdiği ileri sürülen A.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Güvenlik güçlerinin teslim olmak isteyen diğer terör örgütü üyeleriyle de irtibata geçip ikna çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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